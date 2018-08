Der Brückenbauer nimmt Abschied

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) Als Krisenmanager kam Matthias Kube im Mai 1997 ins damalige Wichernheim. Der erste Nicht-Theologe an der Spitze des Vereins formte diesen zu einem der größten sozialen Träger der Stadt. Nach 21 Jahren geht er in den Ruhestand.

Offiziell wird Matthias Kube zwar erst Ende November als Vorstand der Wichern Diakonie verabschiedet, die Amtsgeschäfte übergibt er aber schon am kommenden Montag an seinen Nachfolger Kai-Uwe Stähler. „Meinen Schreibtisch habe ich bis dahin geräumt“, sagt der 65-Jährige. Er klingt nicht wehmütig, sondern zufrieden. „Nach 21 Jahren ist es Zeit, die Arbeit in junge Hände abzugeben.“ Gleichzeitig dankt er allen Mitarbeitern für die Zusammenarbeit: „Es war mir eine Freue, sie anführen zu dürfen.“

Dass er 21 Jahre an der Spitze des traditionsreichen Vereins stehen würde, hätte bei seiner Ankunft im Juni 1997 nie gedacht, sagt er rückblickend. Nach dem verheerenden Brand im Wohnheim für geistig Behinderte an der Luisenstraße, bei dem acht Frauen starben, kam der Sozialpädagoge aus Berlin zunächst als Krisenmanager an die Oder. Er erinnert sich an verzweifelte, überforderte Menschen, aber auch an unglaubliches Engagement, die Übernahme von Verantwortung sowie eine Welle der Anteilnahme und Hilfsbereitschaft. „Das wichtigste war damals, das Vertrauen der Mitarbeiter zu gewinnen. Ihnen Mut zu machen, nach vorn zu schauen, aber auch Perspektiven für ihre Arbeit, die Bewohner und den Verein zu entwickeln.“ Und so wurde die Katastrophe zur größten Zäsur, die das Wichernheim nach der Wende erlebte.

Als Matthias Kube im Januar 1998 zu dessen Geschäftsführer berufen wurde, war er der erste Nicht-Theologe an der Spitze. Von Anfang an setzte er auf dezentrale und ambulante Strukturen, die Sanierung und Umgestaltung von Objekten und die Vergrößerung des Arbeitsfeldes. So gibt es im Alfred-Blochwitz-Haus, das im April 2000 an der Stelle der Brandruine an der Luisenstraße eröffnet wurde, nur noch 48 Plätze für Menschen mit geistiger Behinderung – im Altbau waren es fast 200. Weitere kleine Wohnstätten entstanden. Parallel dazu wurden Einrichtungen des Diakonischen Werkes vom Verein übernommen, darunter die ambulante Hauskrankenpflege, mit der sich die klassische Pflege als neues Arbeitsfeld abzeichnete. In diesem Zusammenhang wurden neben der gemeinnützigen Wichern-Wohnstätten und Soziale Dienste GmbH auch die Wichern-Pflegedienst gGmbH gegründet. Ihr unterstellt ist das Hospiz in der Kantstraße, das im Oktober 2001 von Brandenburgs damaliger Sozialministerin Regine Hildebrandt, eingeweiht wurde. Zu dessen Konzept gehörte von Anfang an die Einbindung ehrenamtlicher Hospizhelfer. „Der Blick der Nicht-Profis ist für unsere Arbeit hilfreich, zudem ist es wichtig, bürgerschaftliches Engagement zu fördern und zu nutzen“, sagt Matthias Kube. Jährlich werden 15.bis 18 Ehrenamtler ausgebildet, die schwerkranke Menschen im Hospiz aber auch in der Häuslichkeit begleiten.

In den folgenden Jahren kamen weitere Arbeitsfelder hinzu: darunter die Integrationskita Hilde Coppi, die ambulante Begleitung und Beratung von Menschen mit geistiger Behinderung gemeinsam mit den Fürstenwalder Samariteranstalten sowie die Ausweitung der Pflege durch moderne Konzepte wie Wohngemeinschaften für Demenzerkrankte. 2010 wurde der Verein in Wichern Diakonie umbenannt, ein Aufsichtsrat gegründet und Matthias Kube zum hauptamtlichen Vorstand berufen.

„Ich habe mich immer als Brückenbauer verstanden“, beschreibt er seine Arbeitsweise; als Brückenbauer zwischen den einzelnen Standorten und Arbeitsbereichen, zwischen dem Wohlfahrtsverband und dem städtischen Sozialamt mit ihren unterschiedlichen Interessen, aber auch zwischen dem diakonischen Träger und den Menschen, die zu Religion und Kirche keine Verbindung haben. Zu den Herausforderungen der Zukunft gehöre es daher auch, das christliche Profil der Wichern Diakonie aufrecht und lebendig zu halten. Sorgen bereiten Matthias Kube vor allem der Druck, immer mehr Effizienz zeigen zu müssen, der auch in der sozialen Arbeit zunehme.

Gleichzeitig beneide er seinen Nachfolger um eine Sache: „Wir werden einen Ersatzbau für das Hospiz errichten. Ich bin Feuer und Flamme für diese Aufgabe. Aber ich bin sicher, er wird es gut machen“, sagt er zum Abschied.