Weinbauern hoffen auf einen Spitzen-Jahrgang

Cornelia Link-Adam

Pillgram Während das Getreide im Sommer auf vielen Feldern wortwörtlich vertrocknet ist, war die langanhaltende Hitze und Trockenheit für die Weinbauern nur positiv. Die Winzer vom Weingut Patke in Pillgram erwarten einen Spitzen-Jahrgang. Am Montag begann die Weinlese.

Wein aus Brandenburg? Ja, den gibt es. Man muss für Rot- und Weißwein nicht an die Mosel fahren, sondern kann den auch direkt vom Erzeuger in Pillgram kaufen. Der Weinberg – eine große Wiese an der Kirchstraße von Oma Patke, die dem Weingut den Namen gab – bewirtschaften seit 2014 die Gebrüder Marcel und Matthias Jahnke sowie Holger und Steffen Lehmann mit ihren Familien. Hunderte Reben verschiedener Sorten wurden gepflanzt und gepflegt. 2017 wurde das Weingut gegründet. „In dem Jahr konnten wir auch das erste Mal ernten und seither verkaufen sich unsere Weine richtig gut“, sagt Matthias Jahnke und blickt zufrieden über die voll hängenden Reihen. Bislang seien sowohl Ertrag als auch Qualität sehr gut. Man erwarte einen Spitzen-Jahrgang. „Zum Glück hatten wir kaum Schädlingsbefall. Keine Stare, nur ein paar Wespen in den Früchten.“ Extra gewässert habe man die Reben über den heißen Sommer nicht. „Der Acker ist lehmhaltig, darunter eine Wasserader im Boden.“

Am Montagmorgen begann die diesjährige Weinlese. Um 7 Uhr trafen sich etliche Mitglieder der Familien Jahnke und Lehmann an den Solaris-Reben. Fünf Reihen à 20 Pflanzen gilt es abzuernten. Große Eimer werden verteilt, einige streifen sich Handschuhe über, dann wird mit sicherem Griff, nicht zu fest, um die Beeren nicht zu zerdrücken, Traube für Traube mit spitzer Schere geerntet. Jede genau kontrolliert. „Die Lederbeeren müssen noch raus, sonst sind zu viele Bitterstoffe drin“, erklärt Jahnke und entfernt rosinenähnliche, dunkle Trauben. Auch Probieren darf man. Ganz süß schmecken die Beeren, kaum vorstellbar, dass daraus mal trockener, weißer Landwein wird.

„Hach ist das wunderbar, dafür haben wir das ganze Jahr gearbeitet“, sagt Holger Lehmann bei der Lese. Flink erntet er Trauben, kippt volle Eimer in rote Brotkisten und schleppt diese auf die Ladepritsche des Sprinters. „Wir müssen so früh arbeiten, damit der Most in den Trauben durch die Sonne nicht zu warm wird. Schließlich fahren wir die Trauben heute noch nach Grano bei Guben in unsere zweite Weinstätte, wo Kellermeister Mario Hornauer, ein echter Winzer, dann alles zu Wein verarbeiten wird“, erklärt Matthias Jahnke. Extra angeschafft wurde dafür eine neue Presse.

Insgesamt werden an beiden Standorten 1,6 Hektar Fläche bearbeitet, im kommenden Jahr sollen in Pillgram 2 Hektar hinzukommen. „Der Bedarf ist riesengroß, wir sind immer ausverkauft“, erklärt Jahnke (47). Vermarktet wird der Wein online und aus dem ab September wieder geöffneten Hofladen. Auch etliche Restaurants in der Region haben die Pillgramer Weine auf ihrer Karte stehen. „Und nächste Woche kommt der Bacchus runter, danach folgen Johanniter, Weißburgunder, Kerner sowie der rote Acolon. Bis Mitte Oktober wollen wir die Lese abgeschlossen haben.“

Gesamt erwarte man 14 Tonnen Früchte, für Pillgram allein 3 Tonnen. „Pro Tonne werden 750 Flaschen gemacht“, rechnet Matthias Jahnke vor. Die Solaris-Weinlese ist nach einer guten Stunde geschafft. Nebenan kräht da erst der Hahn. Beim Kaffee zieht man Bilanz: 17 Kisten sind voll, das sind 272 Kilogramm Trauben, sie bringen 200 Liter. Zufriedene Gesichter. überall. Neben 2017er-Weinen kann man erste Weine dieses Jahres – Federweißer und roter Sauser – beim Weinfest am 8. und 9. September auf dem Pillgramer Weingut probieren. Dazu werden Live-Musik, zum Wein passende Speisen und Führungen angeboten.