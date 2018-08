Millionen Liter Wasser abgelassen

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Im Aquarium sind die Türen zu, alle Becken leer und jede Menge Handwerker zu Gange. Das Freizeitbad hat das Wasser abgelassen, um die Becken zu reinigen, Fliesen auszubessern und vorgeschriebene Revisionen durchzuführen. Am 10. September soll das Bad runderneuert wieder öffnen.

Jedes Jahr Anfang September schnellt beim Schwedter Wasserversorger Zowa der Wasserverbrauch sprungartig in die Höhe. Dann füllt das Freizeitbad Aquarium seine Schwimm- und Badebecken wieder mit frischem Wasser. 1,7 Millionen Liter wurden vorige Woche abgelassen, um im Bad all das wieder instandzusetzen oder zu reinigen, was während des laufenden Betriebes nicht möglich ist.

Mehr als 150 000 Euro kostet so eine Instandsetzung und Revision im Freizeitbad, hinzu kommen einige Investitionen. „Wir haben in diesem und bereits im Vorjahr die komplette Beleuchtung im Bad auf LED umgestellt“, erläutert Leiter Gunnar Pertermann. „Das ist nur möglich, wenn wir in den leeren Becken Gerüste aufstellen können, um an die Decke zu kommen. Die neuen Leuchten sparen nicht nur Energie, sie sind auch langlebiger und haben einen geringeren Wartungsaufwand.“ Der Betrieb des Freizeitbades ist deutlich teurer, als der Betreiber Technische Werke an Eintritt einnimmt. Mit mehr als 1,2 Millionen Euro wird das Bad jährlich subventioniert. Da sind Kosteneinsparungen natürlich gern gesehen.

Während der Schließzeit wird der sichere Betrieb der beiden Rutschen des Bades sowie der Hubboden im Schwimmbecken vom TÜV geprüft. Die Malerfirmen Godau und Hohaus bringen neue Schutzsanstriche an. Der Reinigungsservice Karsten Lange reinigt Becken und Fliesen, die Firma Buchen geht den Innenwänden der Schwallwasserbehälter mit Hochdruckreinigern und Desinfektionslösung zu Leibe. Auch kleinere Fliesenreparaturen, der Austausch abgenutzter und defekter Schlösser sowie der Leuchtmittel durch die Firma Ifea wird in der Schließzeit erledigt.

Nach drei Wochen, am 10. Sep-­tember, sollen sich die Türen des Bades wieder für die Besucher öffnen – los geht es ab 8 Uhr für die Frühschwimmer, die dann im runderneuerten Bad wieder ihre Bahnen ziehen können.

Das Badpersonal ist in die Instandsetzung und Reinigung einbezogen. Badangestellter Mario Wendt und seine Kollegen reinigen zum Beispiel die Außenbecken. Und auch die Dekoration muss wieder in Ordnung gebracht werden. Die Palmen-Attrappen, die im Spaßbereich für Südseeatmosphäre sorgen sollen, bekommen neue Palmenblätter. Die alten haben durch die Sonneneinstrahlung unter dem Glasdach immer mehr an Farbe verloren. Die echten Palmenblätter, die auf die künstlichen Stämme aufgesteckt werden, waren schlicht und einfach verwelkt.

Wenn das Bad in knapp zwei Wochen wieder öffnet, können die Frauen, die derzeit im Fitnessbereich der Männer mit trainieren, in den renovierten Frauenfitness-Raum zurück. Saunagäste sollen erneuerte Schwitzbänke vorfinden.