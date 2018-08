Andreas Wendt

Potsdam (MOZ) Betriebsräte und Mitarbeitervertretungen von 16 Krankenhäusern und Kliniken in Brandenburg haben sich nach Informationen der Gewerkschaft Ver.di gegen die Bildung einer Pflegekammer ausgesprochen.

In einem Brief an das Gesundheitsministerium argumentieren die Unterzeichner, dass der Beruf in der stationären und ambulanten Pflege durch eine Pflegekammer mit Pflichtmitgliedschaft nicht attraktiver wird. Anstatt durch den Pflichtbeitrag die Pflegenden zusätzlich zu belasten, müssten die Einkommens- und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten verbessert werden.