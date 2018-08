Von Rettern zu Opfern

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Ein Fall, der sprachlos macht: Sanitäter werden von einem Autofahrer attackiert, als sie einem kleinen Jungen das Leben retten. Am Dienstag wurde einem 23-Jährigen dafür der Prozess gemacht. Doch die Attacke ist kein Einzelfall. Rettungskräfte werden fast täglich beleidigt und in ihrer Arbeit behindert, heißt es von der Feuerwehr.

Es ist ein Einsatz, bei dem jede Sekunde zählt. Der kleine Leonard wird beim Spielen in der Kita plötzlich bewusstlos: Herzkammerflimmern. Die Erzieher wählen den Notruf. „Wir bekamen über Funk den Hinweis, dass eine Erzieherin schon mit lebensrettenden Maßnahmen begonnen hat. Das hat den Druck natürlich noch erhöht“, schildert einer der Feuerwehrmänner am Dienstag vor Gericht.

Wie in so einem Notfall üblich, parkt der Feuerwehrmann an dem besagten Novembertag vergangenen Jahres den Einsatzwagen in der zweiten Reihe, direkt vor der genannten Adresse in Moabit. Als er und sein Kollege den Notfallkoffer aus dem Auto hieven, kommt ihnen schon der aufgebrachte Maurizio W. entgegen. „Fahrt Eure ScheißKarre weg, ich muss zur Arbeit“, schreit der 23-jährige Teilzeitangestellte eines Imbisses. Die Retter erklären ihm den Ernst der Lage, versuchen ihn zu ignorieren. Eine Stunde brauchen sie, um den einjährigen Jungen wieder ins Leben zurückzuholen.

Maurizio W. scheint das nicht zu beeindrucken. Aus Wut darüber, dass sein Wagen weiter zugeparkt ist, tritt der den Außenspiegel des Feuerwehrautos kaputt. Als ein Retter eine Beatmungsmaske aus dem Wagen holen will, stellt er sich ihm in den Weg. „Es war eine bedrohliche, einschüchternde Situation, die wahrscheinlich in eine körperliche Auseinandersetzung gemündet wäre“, berichtet der 29-jährige Feuerwehrmann im Zeugenstuhl.

Doch gerade noch rechtzeitig kommt ein weiterer Notarztwagen mit zwei Kollegen. Als sie sich verbal einmischen, huscht ihr Kollege schnell wieder zurück ins Haus. Zudem ruft eine Nachbarin, die alles vom Balkon aus beobachtet hat, die Polizei.

Es ist nur einer von gleich drei Prozessen um Attacken auf Feuerwehrleute, die am Dienstag in Berlin verhandelt werden. Im Kriminalgericht Moabit nebenan sitzt zeitgleich Sven J. auf der Anklagebank. Er soll in Kreuzberg Rettungssanitäter mit Böllern beworfen haben. Die Helfer erlitten ein Knalltrauma.

Und dann ist da noch Andrea G. Die 35-Jährige soll in ihrer Wohnung versucht haben, ein Kartoffelschälmesser in den Oberkörper eines Rettungssanitäters zu stechen, der sie behandelte. Der Helfer wurde nur nicht verletzt, weil er sich mit seinem Einsatzrucksack schützen und danach aus der Wohnung fliehen konnte. Andrea G. zeigte ihn daraufhin noch wegen Vergewaltigung an. „Dies hat zu einem Ermittlungsverfahren gegen einen zu Unrecht Beschuldigten geführt“, heißt es in der Anklage.

Erst am Wochenende wurde ein Feuerwehrmann von einem Angreifer mit einem Stein schwer verletzt, als er aus Sicherheitsgründen eine Ölspur auf der Straße in Spandau beseitigen wollte. Laut Berliner Kriminalstatistik wurden im vergangenen Jahr mehr als 235 Rettungskräfte beleidigt, bedroht oder angegriffen. Alleine nach der Silvesternacht meldete die Feuerwehr acht Angriffe auf Kollegen und 57 auf Einsatzfahrzeuge „mit erheblichem Sachschaden“.

Wegen der dramatischen Zunahme der Fälle gab es im Mai 2017 eine Gesetzesänderung, nach der Angriffe auf Polizisten, Rettungspersonal und Feuerwehrleute härter bestraft werden können. Seither drohen für solche Attacken bis zu fünf Jahre Gefängnis.

Maurizio W., kommt am Dienstag mit einer Geldstrafe davon. Wegen „gemeinschädlicher Sachbeschädigung und Behinderung hilfeleistender Personen“ muss er 1800 Euro zahlen. Und weil er schon früher Polizisten beleidigt hat und schon mehrere Strafanzeigen wegen anderer Delikte bekommen hat, bildet das Gericht eine Gesamtstrafe von 18 Monaten Haft auf Bewährung. Der junge, kräftige Mann, der schon 2013 von der Justiz zu einem einjährigen Antigewalt-Training verdonnert wurde, hatte sich zuvor bei den Eltern des Jungen sowie den Feuerwehrleuten entschuldigt. „Ich hatte an dem Tag Zahnschmerzen und war zu spät. Ich habe mich in dem Moment selbst nicht wiedererkannt.“

Die Staatsanwältin sprach in ihrem Plädoyer trotzdem von „enormer Rücksichtslosigkeit, die über eine spontane Erstreaktion hinausgeht, über eine Verrohung, die einen ratlos zurücklässt.

„Es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Heute ist jeder sich selbst am nächsten“, sagt der 29-jährige Lebensretter des kleinen Leonard nach der Verhandlung auf dem Gerichtsflur. Beleidigungen, Behinderungen und Übergriffe seien inzwischen Alltag geworden. „Wenn wir alles zur Anzeige bringen würde, wären wir nur noch vor Gericht“, pflichtet ihm sein älterer Kollege bei. Marcus C. ist seit 25 Jahren im Feuerwehrdienst. So ein dramatischer Einsatz mit einem Kind gehe ihm auch nach vielen Dienstjahren noch an die Nieren – auch ohne Zwischenfälle, berichtet er. „Ich persönlich konnte erst damit abschließen, als ich den kleinen Mann im Krankenhaus in seinem Bett spielen gesehen habe.“