Roter Teppich auf grüner Wiese

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Das Nationalparkdorf Stolpe bei Angermünde wird vom 30. August bis zum 2. September Schauplatz eines internationalen Filmfestivals. Hier präsentieren junge unabhängige Filmemacher aus 14 Ländern vor einzigartiger Naturkulisse am Fuße des historischen Burgfrieds „Grützpott“ zeitgenössische Filme im Open-Air-Kino.

Das „Independent Filmfestival Wounderous Stories“ (Unabhängiges Filmfestival Wundersame Geschichten) ist ein Herzensprojekt des britischen Filmemachers Marcel Grant. Er verfolgt seit einigen Jahren das ehrgeizige Projekt, hier mitten in der Natur des Nationalparks Unteres Odertal, nur eine Autostunde von Berlin entfernt, einen Filmpark zu errichten mit innovativen, modernen und umweltfreundlichen Film- und Fernsehstudios, die abseits der etablierten Filmindustrie Raum für neue kreative Ideen, Begegnung und Austausch bieten. Ein Pionierland für die Avantgarde des Films.

Mit dem Festival will Marcel Grant nun die Tür zur Uckermark für Filmemacher und Publikum öffnen, um das Potenzial dieser besonderen Landschaft für besondere Filmkunst erlebbar zu machen. Gezeigt werden im und um den „Grützpott“ auf mehreren Leinwänden Spiel-, Dokumentar-, Kurz- und Animationsfilme von Filmemachern aus Deutschland, Großbritannien, Argentinien, China, Frankreich, den USA, Polen, den Niederlanden, Italien, der Ukraine, Israel, Mexiko und Belgien. Einige Akteure werden auch vor Ort sein, um mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen.

Nach der Eröffnung des Festes am Donnerstag um 19 Uhr werden die Filme „Die Datsche“, „Along the Ride“ und „The Cakemaker“ gezeigt. Außerdem stehen auf dem Programm Streifen wie „Drei Tage in Quiberon“, das letzte Interview mit Romy Schneider, sowie das deutsche Drama „Draußen in meinem Kopf“. Neben Kino gibt es zudem Workshops, Yoga, Wanderungen und mehr. Auf dem Burgberg kann gezeltet werden.

www.wonderousstoriesff.com ;