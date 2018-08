Show über „King of Pop“ Michael Jackson

dpa

Berlin (dpa) Pünktlich zum 60. Geburtstag des „King of Pop“ kommt am Mittwoch (20 Uhr) eine Show über Michael Jackson auf die Bühne. Sie ist schon vor der Premiere umstritten. Nach dem Auftakt von „Beat it!“ in Berlin soll das Spektakel von Oktober bis Mai auf Tournee 2019 durch Deutschland, Österreich und die Schweiz gehen. Zwei Sänger verkörpern die musikalischen Phasen des 2009 gestorbenen Popstars. Für die 25 ausgewählten Hits von Jackson sind Choreografien „nahe am Original“ angekündigt.

Jacksons Nachlassverwalter planen dagegen für 2020 ein Musical am New Yorker Broadway. Deswegen gibt es vor der Premiere der in Berlin nicht als Musical titulierten Show juristischen Streit. Der Nachlassverwalter „Estate of Michael Jackson“ will die Tournee von „Beat it!“ verhindern und klagt gegen den Passauer Veranstalter COFO auf Unterlassung. Dort wird die Lizenz der Gema als ausreichend gesehen, weil die Lieder nicht verändert würden. Die Berliner Premiere ist von dem Streit zunächst unberührt.