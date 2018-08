Mobiler Ort der Begegnung

Jörg Kühl

Friedland (MOZ) Die Stadt Friedland hat ein Eltern-Kind-Zentrum der besonderen Art eingeweiht: Statt eines festen Anlaufpunktes wird die Leiterin der Einrichtung Christiane Schulze künftig per Auto von Ortsteil zu Ortsteil fahren – mit Spielzeug und guten Gesprächsangeboten im Gepäck.

Wie es sich im neuen Eltern-Kind-Zentrum anfühlt, das konnten am Dienstag eine Handvoll Eltern mit ihren Sprösslingen im Groß Briesener Gemeindezentrum erleben. Auf dem Fußboden war eine Krabbeldecke ausgebreitet, die mit allerlei Spielzeugen bedeckt war. Nicht lange, und der Einjährige Jannis Neumann hangelte sich von Stuhllehne zu Stuhllehne, um zu den begehrten bunten Objekten zu gelangen.

Wenig später, nach dem auch Frieda, mit acht Wochen die Jüngste in der Runde, ihre verschlafenen Äuglein geöffnet hatte, hatten alle anwesenden Kinder die Spieldecke erreicht. Gemeinsam mit den dazugehörigen Eltern wurden die neuen Spielzeuge eingeweiht.

Das Friedländer Eltern-Kind-Zentrum ist das dritte, das in diesem Jahr in Oder-Spree eröffnet wurde. Zuvor waren die Einrichtungen in Schöneiche und Steinhövel-Heinersdorf in Betrieb gegangen. Alle drei sind Ergebnis einer kreisweiten Ausschreibung, an denen sich die Kommunen beteiligen konnten. Der Kreis unterstützt laut einer Förderrichtlinie jährlich drei neue Eltern-Kind-Zentren finanziell. Dennoch bleiben Eigenanteile, die die Kommunen bezahlen müssen. In Friedland habe es dafür ein einstimmiges Bekenntnis der Stadtverordneten geben, erinnert Bürgermeister Thomas Hähle. „Aber nur unter der Voraussetzung, dass das Eltern-Kind-Zentrum auch in die Dörfer kommt.“ So sei das mobile Konzept entstanden. Dieses muss nun die Leiterin der Einrichtung, Christiane Schulze, mit Leben füllen.

Die ersten regelmäßigen Veranstaltungen gibt es bereits. Das Elternfrühstück findet jeden Dienstag von 9 bis 12.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Groß Briesen statt. Ein weiteres regelmäßiges Angebot ist die Krabbelgruppe, die ab 6. September immer donnerstags von 9 bis 11 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Pieskow stattfindet. Jeden Montag gibt es an der Burg Friedland von 15 bis 17 Uhr das Angebot „Spielplatzkaffee“. Weitere Ideen sind Eltern-Kind-Sport, Kindersport und eine Tauschbörse. Das Eltern-Kind-Zentrum beteiligt sich ab sofort auch an den Kinderflohmärkten der Kita Villa Kunterbunt in Friedland. Der nächste Termin ist am 7. September von 12 bis 17 Uhr. Verkäufer können sich unter Tel. 033676 342 noch dazu anmelden.

Für die jungen Mütter Carolin Kleinod und Anja Eichberg steht der Erfahrungsaustausch ganz oben: Fragen der Gesundheit und Ernährung, und ganz besonders das gegenseitige Wahrnehmen und Genießen der Entwicklungsschritte ihrer Sprösslinge, so beide Frauen fast unisono.

Mit dem neuen Eltern-Kind-Zentrum beabsichtigt die Stadt, Eltern von Kindern, die noch keine Kita besuchen, sowie werdenden Eltern eine Plattform der Begegnung und des Erfahrungsaustauschs zu bieten. Auch Bildung und Beratung für Kinder und ihre Familien gehört zum Aufgabenspektrum. Christiane Schulze ist gelernte Erzieherin und Mutter zweier Kinder (sieben und drei Jahre). Zuletzt hatte die 37-Jährige in der Storkower Altstadtkita gearbeitet.

Christiane Schulze lädt die Eltern ein, ihre Wünsche und Anregungen zum Eltern-Kind-Zentrum ihr mitzuteilen (Tel. 033676 609 16).