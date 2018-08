Überwältigender Kunstgenuss

Andrea Linne

Schwanebeck (MOZ) Die Fête de l‘Art am 1. September im Garten von Diana Schwan-Beck und ihrer Familie in Schwanebeck-West verspricht ein kleiner Höhepunkt zu werden. Die Vorfreude bei der Künstlerin ist trotz der Arbeit riesengroß.

Fröhlich-umtriebig ist die Frau mit den schwarzen langen Zöpfen, die wie bei einer Manga-Figur das Gesicht bestimmen. Schwarze Kullern halten das Ganze dort, wo es hingehört. Dazwischen steckt ein Pinsel - griffbereit, wenn die Malerin ihn braucht.

Im Garten, der ein bisschen verwunschen wirkt, steht an jeder Ecke Kunst. Wie der Klangwächter, der schon einmal auf die Idee vom Kunst- und Klanggarten verweist, an dem Diana Schwan-Beck arbeitet. Spricht der Besucher in einen Eimer, hallt das Ganze verstärkt in den Garten zurück. Irgendwo schwimmen Betonfische über Wiesen, ragen Riesentomaten über das Hochbeet, steht eine Bank einladend im grünen Wirrwarr aus Apfelbäumen und blühenden Hortensien.

Spätestens am Sonnabend wird sich dieser Garten in der Salzburger Straße 1a in einen Schauplatz verwandeln, der vielen Künstlern Raum bietet, sich zu zeigen. Denn die 50-jährige gebürtige Magdeburgerin weiß, wie schwer es ist, gerade am Anfang einer künstlerischen Karriere Auftritts- oder Ausstellungsmöglichkeiten zu finden.

Sie selbst ist Autodidaktin. Seit 1996 hat sie sich nach eigenem Bekunden weiterentwickelt, anderen über die Schultern geschaut, Kurse belegt, ist gereist. „Ich probiere alles aus und mache, was mir gefällt“, stellt die Mutter zweier Kinder klar. Dass sie heißt wie ihr Ort, passt genau. Diana Beck heiratete Frank Schwan - und dann zog es sie auch noch nach Schwanebeck. „Viele denken immer, es ist ein Künstlername“, lacht die fröhliche Malerin.

Ihre Bilder sind farbgewaltig, lebensbejahend, fröhlich. Auch im Garten wird schnell mal der Pinsel gezückt, ein großes Gesicht strahlt die Besucher von der Schuppenwand her an. Hinter dem Haus wächst die Idee vom Klang- und Kunstarten. Einen ersten Eindruck erhalten die Gäste am Sonnabend ab 16 Uhr.

Es treten mehrere Künstler auf. Ihr Sohn Patrick ist dabei, er spielt Cello. Aber auch die Jazzpotatos, Leon Guitar, Linda Blue, Hanna Flower, Matthias Arndt, Niklas Schulz und Max Feuer sind dabei. Eine illustre Schar an kreativen Frauen und Männern zeigt ihr Können. Musik, Malerei, eine Feuershow wird es geben. „Wichtig sind mir die Gespräche, jeder kann sich im Kunstgarten umschauen und lauschen oder einfach dabei sein“, erläutert sie ihre Idee.

Als junge Frau, erinnert sie sich, wusste sie nicht genau, wohin die berufliche Reise hingehen sollte. Nach dem Fachabitur dachte sie an Medizin. Dann entschieden die Eltern, als Diana Beck 16 Jahre alt war: Du wirst Köchin. Sie lernte das Kochen, was ihr beim Organisieren eines Festes zugute kommt. Eigentlich wollte sie mit einem Dampfer in See stechen. Doch dann wurde die junge Frau schwanger - und alles wurde anders. Sie lernte einen Steinmetz im Magdeburger Dom kennen. Er ermutigte sie, sich der Malerei anzunehmen. Sie legte los, inzwischen hat Diana Schwan-Beck ihr eigenes Atelier.

Arbeiten kann sie so immer. „Ich sitze nachts hier, es muss raus, wenn es in mir wächst“, beschreibt sie den Schaffensprozess. Viele Auftragswerke sichern die Existenz, erlauben ihr aber auch das Experimentieren. Ganz neu ist Streetart wie Wandmalerei, die sie für private Auftraggeber umsetzt. Ihr Reisefieber hat sie mit vielen Malreisen befriedigt. „Ich möchte aber genau da, wo ich lebe, etwas anbieten. Ich finde den Austausch mit anderen Menschen wichtig“, beschreibt sie den Drang, sich zu öffnen. So beteiligt sie sich auch regelmäßig an den Tagen des offenen Ateliers.

Große Hilfe erhält sie von ihrem Mann. Der werkelt am Haus, hilft, wo er kann und zieht auch am Sonnabend mit am Strang der Kunst-Idee. Fête de l‘Art soll vor allem Spaß machen, Nachbarn zusammenbringen, Interessierte mit ganz Neuem bekannt machen. Der Garten wird bebildert, auch jetzt schwebt ein Schild im Baum: „Die Kunst ist eine Vermittlerin des Unaussprechlichen“ steht darauf. Der Fisch aus Beton schwimmt daran vorbei.

Fête de l‘Art am 1. September in Schwanebeck, Salzburger Straße 1a ab 16 Uhr bis Open End.