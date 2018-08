Über Jahre kaputt gespart

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Die kriminellen Machenschaften illegaler Medikamentenhändler untersucht die Staatsanwaltschaft. Dass der Skandal so groß werden konnte, liegt auch an Behördenversagen. Am Dienstag wurde ein Bericht mit erschreckenden Erkenntnissen über die Arbeit im Gesundheitsamt und im Ministerium vorgelegt.

In Brandenburg siedeln sich immer mehr Pharmaunternehmen an. Die Aufgaben der staatlichen Arzneimittelüberwachung wuchs in den vergangenen Jahren entsprechend – aber das spiegelte sich nicht in der Personalausstattung der Behörde wider.

Der Bericht der Task Force zur Aufklärung des Medikamentenskandals rund um die brandenburgische Firma Lunapharm fand heraus, dass 2009 die Stelle einer Sachbearbeiterin im entsprechenden Referat im Landesgesundheitsamt gestrichen wurde und ab 2015 nicht mehr dauerhaft sicher gestellt war, dass qualifiziertes und erfahrenes Personal das Referat führte. Die Forderung der Mitarbeiter, den Missstand abzustellen, wurde offenbar mit Hinweis auf den Haushalt abgelehnt.

Aktuell, so der Bericht, fehlen vor allem Inspektoren, die Kontrollen vor Ort durchführen müssten. In Urlaubszeiten, bei Mutterschutz, Fortbildungen oder Abordnungen sei jedes Mal die Überwachungstätigkeit eingeschränkt.

Laut Task Force ist die Besoldung der Pharmazeuten in der Medikamentenüberwachung, die zudem noch eine Extraausbildung für den Einsatz als Inspektoren benötigen, geringer als in anderen Bundesländern, im Bund oder sogar in ähnlichen Anstellungen in den Kommunen. Der abgelegene Standort Wünsdorf habe zudem dazu beigetragen, dass Personal abwanderte und Nachwuchs nur schwer zu gewinnen war. Auch die Fachaufsicht im Ministerium war in quantitativer und qualitativer Hinsicht offensichtlich unzureichend besetzt.

Ein geradezu erschreckendes Bild wurde von der Arbeit der Verwaltung im Landesgesundheitsamt und im Ministerium gezeichnet: So ist die interne Kommunikation unzureichend, die Aktenführung mangelhaft und die Posteingangsprotokolle im Gesundheitsamt fehlt offenbar. Unklare Vertretungsregeln und eine unzureichende Einhaltung der Dienstwege stellte die Task Force im Landesgesundheitsamt sowie im Ministerium fest.

Da nicht alle Mitarbeiter befragt werden konnte, lasse sich nicht abschließend klären, warum dem begründeten Verdacht, dass Lunapharm gefälschte Arzneimittel in den Verkehr brachte, nicht konsequent nachgegangen wurde und weitreichende Maßnahmen gegen die Firma erfolgten. Keine Aussage konnte die Task Force treffen, ob die aus griechischen Krankenhäusern entwendeten und nach Deutschland transportierten Medikamente voll wirksam waren oder nicht.

Die Task Force empfiehlt „dringend“ eine kritische Überprüfung der Aktenführung, deutlich mehr Personal einzustellen (Pharmazeuten und Juristen) und eine interne Revision einzuführen. Außerdem sollten feste Besprechungstermine eingeführt und deren Einhaltung kontrolliert werden. Die regelmäßige Qualifizierung der Mitarbeiter wird angeregt und die Verlegung des Landesgesundheitsamtes nach Potsdam empfohlen.

Die weitreichendste Empfehlung ist die Zerschlagung des Ministeriums für Arbeit, Soziale Gesundheit, Frauen und Familie. Das Aufgabenspektrum sei zu groß erklärte der Vorsitzende der Task Force, Ulrich Hagemann, ehemaliger Abteilungsleiter des Bundesinstituts für Arzneimittel. Auch das Landesamt sei mit der Zuständigkeit für Arbeitsschutz, Gesundheit und Verbraucherschutz sehr weitgefasst. Zumal die Medikamentenüberwachung in Wünsdorf angesiedelt ist, die Behördenspitze aber in Potsdam sitzt. Die Task Force schlägt deshalb ein neues Ministerium für Gesundheit und Pflege vor. Eine Idee, die bei Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) offenbar auf offene Ohren stieß. Allerdings heißt es in der SPD, dass man mit dem Neuzuschnitt des Ressorts bis zur Regierungsbildung nach der Landtagswahl 2019 warten wolle. Auch die Grünen zeigten sich einem entsprechenden Umbau gegenüber aufgeschlossen.

Den kritischen Bericht hatten die sieben Mitglieder der Task Force in den vergangenen vier Wochen erarbeitet. Neben drei externen Experten gehörten dem Gremium auch vier Mitarbeiter aus dem Geschäftsbereich des Gesundheitsministeriums an. Darunter auch Staatssekretärin Almuth Hartwig-Tiedt (Linke), die qua Amt für die Verwaltung verantwortlich ist und offenbar auch die Zerschlagung des Ministeriums mitträgt.