Bürgermeister-Team knapp am Sieg vorbei

Anett Zimmermann

Wittenberge/Wriezen (MOZ) Wriezens Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) und Sven Fredrich von Creativ Design haben beim „Pokal der Bürgermeister und Landräte“ beim Brandenburgtag in Wittenberge den zweiten Platz belegt. Im Nedwighafen der Elbestadt mussten die beiden sich nur dem Team aus Meyenburg geschlagen geben. Dass am Ende nach eigenen Angaben 50 Zentimeter zum Sieg und damit zur 5000-Euro-Prämie fehlten, wurmte dann schon ein bisschen. Das Duo nimmt das Ganze aber sportlich und hat sich vorgenommen beim nächsten Pokal wieder anzutreten. Ilm ist in Brandenburg an der Havel aufgewachsen und hat als Kind mal anderthalb Jahre gerudert.