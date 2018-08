„Irgendwann ist Schluss“

Täglich im RE3 auf Tour: Von Bernau fährt Christian R. täglich nach Berlin zur Arbeit. Eigentlich könnte er 40 Minuten später im Restaurant am Savignyplatz anfangen. Doch daraus wird in der Regel nichts: Ersatzverkehr, Verspätungen uns Zugausfälle sind Alltag. © Foto: Wolfgang Rakitin

Andrea Linne

Bernau (MOZ) Christian R. arbeitet seit einigen Jahren in Berlin. Als er sich in dem Restaurant am Savignyplatz bewarb, betrug sein täglicher Fahrtweg mit dem Regionalexpress und der S-Bahn 40 Minuten. Heute braucht der junge Vater manchmal zwei Stunden.

Die zwei kleinen Kinder im Alter von zehn Monaten und fünf Jahren sieht er manchmal nicht mehr, obwohl er Normalschichten arbeitet. „Seit 16 Jahren fahre ich nach Berlin, aber so schlimm wie jetzt war es noch nie“, konstatiert der Restaurantfachmann. „Ich schaffe es dann am Abend noch, eine Geschichte vorzulesen, mehr ist meist nicht drin“, ärgert sich der Bernauer, der gern mehr von seinen Kindern hätte.

„Ich bin immer freundlich, schon weil ich in meinem Beruf keine schlechte Laune an meinen Gästen auslassen kann“, sagt der 37-Jährige. „Aber was mir an Unlust und Pampigkeit von Bahn-Mitarbeitern entgegenschlägt, verschlägt mir manchmal die Sprache.“

Besonders schlimm sei es in den Wochen des zurückliegenden Ersatzverkehrs gewesen. Zwei Busse hätten nur in Buch bereitgestanden, in die sich Fahrgäste aus der vollen S-Bahn quetschen sollten. „Wenn ich dann gefragt habe, ob noch ein Bus kommt, hieß es, ja, in 20 Minuten. Das ist doch keine Antwort“, redet sich der junge Mann in Rage. Er freut sich auf den Spätherbst, dann darf er zwei Monate Elternzeit einlegen und vom Pendlerstress pausieren. Wenn der Kleine bald in die Kita geht - auch seine Frau Marie ist berufstätig und pendelt -, ­wird es noch stressiger. „Ich bringe die Kinder früh weg. Eigentlich habe ich Arbeitsbeginn um 9 Uhr. Ich wohne nicht weit vom Bahnhof und muss doch sehen, dass ich den RE3 bekomme“, spielt er schon einmal die Szenerie durch. 8.09 Uhr wird zu spät, 7.06 Uhr ist zu früh. „Zurzeit wird die Situation auch durch Zugausfälle verschärft. Außerdem braucht der RE3 über Lichtenberg länger als direkt über Gesundbrunnen, vom Hauptbahnhof muss ich weiter mit der S-Bahn zum Savignyplatz.“

Für Christian R., der am Montag um 17.30 Uhr Feierabend hatte, ging es dann wegen des Umstiegs auch wieder länger nach Hause. Erst um 19.15 Uhr war er in Bernau, zehn Minuten später daheim. „Die Lebenszeit, die ich auf der Bahn verbringe, so habe ich mir das nicht gedacht“, konstatiert der Restaurantfachmann. Seine Frau fährt deshalb mit dem Auto zur Arbeit nach Rüdersdorf. Sie würde es mit öffentlichen Verkehrsmitteln gar nicht schaffen, weil sie die Kinder - wenn sie nach der Elternzeit wieder einsteigt - abholen muss.

„Die Informationen, die mir die Bahn dann gibt, nützen mir nichts. Auch die Bahn-App ist sehr ungenau. Früher konnte ich mir bei Verspätungen oder Ausfällen Gutscheine holen, heute soll ich lange Schreiben ausfüllen, um einen Rabatt zurückzubekommen. Diese Zeit habe ich doch gar nicht“, ärgert sich Christian R. An den Wochenenden sei die Situation noch schlimmer. Auch im Sommer spitzte sich die Lage zu, als auch noch die Stadtbahn in Berlin ab Hauptbahnhof unterbrochen war. „Eigentlich bist du nur unterwegs“, sagt der Bernauer mehr zu sich. Dabei hat er ein Hobby, er legt gern Platten auf und beschäftigt sich mit Musik. „Dazu komme ich aktuell nicht mehr, ist einfach unmöglich.“

Gerade war er mit Kollegen am Freitag ein Bierchen trinken. Als er dann zum Hauptbahnhof kam, hörte er, dass der 22.15 Uhr-Zug ausfällt. Christian R. nickte kurz ein. Als er wach wurde, dachte er auch den nächsten RE 3 um 0.01 Uhr verpasst zu haben. „Doch weit gefehlt, der hatte nur 55 Minuten Verspätung. Wie geht denn so etwas?“, fragt der Pendler aus Bernau. Im großen Notfall ist er auch schon mit dem Taxi von Berlin nach Hause gefahren. Dann ging nichts mehr. „Oft lohnt ein Umstieg auf die S2 nicht, weil das nichts bringt“, ist die Erfahrung des Familienvaters. In zwei Wochen zählt er sieben Fälle dieser Art auf.