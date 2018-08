Ein Leben für den Radsport

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Am Montag hatte Horst Mainz einige Weggefährten und Vereinsmitglieder in das Eisenhüttenstädter Radsportzentrum eingeladen. Anlass war für den Ehrenvorsitzenden des 1. Radsport- und Laufvereins Eisenhüttenstadt 02 seine 60-jährige Mitgliedschaft in Eisenhüttenstädter Radsportvereinen.

Seit sechs Jahrzehnten wirkt der 76-jährige Horst Mainz in verschiedenen Vereinsvorständen für den Eisenhüttenstädter Radsport. Das nahm der Ehrenvorsitzende des 1. Radsport. und Laufvereins zum Anlass, um in einer feierlichen Runde mit ehemaligen und jetzigen Weggefährten zu plaudern. Allen voran stellte der Jubilar seine Erinnerungen von den Anfängen, als er als knapp 17-Jähriger am 1. August 1958 Mitglied der damaligen BSG Stahl Stalinstadt geworden war.

Feuer gefangen für diesen Sport hatte der gelernte Betonbauer bereits Anfang der 1950-er-Jahre. Damals hatte es in Fürstenberg, wo Mainz geboren wurde, drei Radsportvereine gegeben. Es gab Rundstreckenrennen wie Rund um den Marktplatz oder zu Pfingsten im Stadion Aschenbahnrennen, wo einmal auch der berühmte Benno Funda dabei war.

Doch um Radsportler zu werden, musste Horst Mainz bis zum Beginn seiner Lehre warten. Mit Hilfe von Oma und Opa und seinem Lehrlingsgeld habe er sich dann endlich für 850 Mark ein Rennrad mit zwei Ersatz-Schlauchreifen kaufen können. Da war er schon ein Vierteljahr Vereinsmitglied, sein erstes Rennen hatte er auf einem Tourenrad bestritten. Es war ein Staffelrennen für die Bezirksauswahl Nord.

Bereits 1959 fuhr der schmächtige Pedaleur bei den Männern mit. „Jeder wollte ein Gustav-Adolf Schur, ein Bernhard Trefflich oder ein Lothar Meister sein“, erinnert sich Mainz. Doch er musste sich gedulden. Denn 1960 lag der Straßenradsport bei der BSG Stahl so ziemlich am Boden, das Geld floss in den Hallenradsport. Vier Rennfahrer hatte es damals bei Stahl gegeben, für Wettkämpfe war kein Geld da. Unter anderem der später recht erfolgreiche Roland Müller, der 1959 als Lehrling in Eisenhüttenstadt begann.

Nicht mehr da war jedoch Siegfried Wustrow, der Anfang der 1950-er Jahre bei der BSG Stahl Fürstenberg begonnen hatte. Vom Steher-Vize-Weltmeister von 1960 und 1961 hing zu jener Zeit noch ein Steher-Rad im Vereinsraum. Als 1960 – in jenem Jahr führte auch die Friedensfahrt durch die Stahlstadt – der Verein beschloss, auch den Straßenradsport zu fördern, ging es auch sportlich mit Horst Mainz aufwärts. Seit 1961 kümmerte sich der DHfK-Absolvent Johannes Lieback – beim Rat des Kreises angestellt – um die sportlichen Belange der Radsportler. Mainz hatte sich bis 1966 in die Leistungsklasse I hochgearbeitet, fuhr also gegen die damaligen Asse. Obwohl er es zu beachtlichem Können brachte, blieb ihm ein Sieg verwehrt. Immerhin hatte er 450 Rennen bestritten. Etwa 100 mögen es sein, die er organisieren half. Schließlich war Mainz bereits 1961 als Finanzer in den Vorstand kooptiert worden. „Seitdem habe ich alle Funktionen ausgeübt, außer Vereinsvorsitzer oder Sektionsleiter. Das wollte ich nie.“ Im Jahr 2011 musste er es nahezu zwangsläufig, als das Amtsgericht ihn nach einigen Querelen zum Notvorsitzenden für den 1. Radsportsportverein bestimmt hatte. Das dauerte ein Vierteljahr, bis ihn Uwe Drees „erlöste“. Mittlerweile führt Daniel Klauk den Verein, der sein ältestes Vereinsmitglied mit einem Präsent beglückwünschte. „Mögest Du weitere 60 Jahre für uns so tätig sein“, gab er Horst Mainz mit auf den Weg. Warnende Worte hatte Margitta Engelien für ihn parat. Unter ihrem Mädchenamen Teichert war sie 1970 zweimal DDR-Meisterin auf der Bahn. „Hotta muss nicht mehr, wenn es draußen 35 Grad sind, um 11 oder 12 Uhr mit dem Rad fahren, wie ich es neulich bei ihm sah.“ Einige tausend Kilometer jährlich verbringt der Mitachtziger noch im Rennsattel, gelegentlich auch den Berg nach Kummro hoch, wo er einst seine Schützlinge hochgescheucht hatte. „Das war mein erster Übungsleiter, als ich am 1. September 1964 mit der Lehre in Eisenhüttenstadt begonnen hatte. Er hat immer mit uns auf dem Rad mittrainiert“, erinnert sich Detlef Möws, viele Jahre Landestrainer in Brandenburg.

„Als ich vor 60 Jahren über meine Mutter, sie arbeitete damals im EKO, meinen Antrag bei Ingrid Schäfer abgab, dachte ich nicht, dass der Radsport so mein Leben bestimmen wird.“ So habe ihn die damalige Sekretärin der Geschäftsstelle Ingrid Schäfer (Jacobi) in das Geheimnis der Finanzen eingeführt. Seit 1968 war Mainz Mitarbeiter der Kreisverwaltung, nach der Wende hatte er ein Jahrzehnt für den Landkreis Oder-Spree die Anträge zur Sportförderung bearbeitet.