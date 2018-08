Besucher der Kajüte machen blau

Hofft auf viele Besucher: Patrick Kossack kümmert sich um den Trödelmarkt „Antik & Krempel“, der am 9. September im Rahmen des Tags des offenen Denkmals an der Kajüte in Ratzdorf stattfinden wird. © Foto: privat

Janet Neiser

Ratzdorf (MOZ) „Entdecken, was uns verbindet“ heißt es am 9. September zum Tag des offenen Denkmals. Die zentrale Eröffnungsveranstaltung im Landkreis Oder-Spree wird in Ratzdorf stattfinden, wo Besucher die historische „Kajüte“ neu entdecken können.

„Wir freuen uns sehr über das Interesse“, betont Dorothee Schmidt-Breitung, die in Oder-Spree vor allem als Restauratorin bekannt ist, aber auch zur Eigentümer-Gruppe der „Gast- und Tanzwirtschaft Kajüte“ in Ratzdorf gehört. Die Kreisverwaltung in Beeskow hatte bereits vor Monaten angefragt, ob und welche Aktivitäten es zum Tag des offenen Denkmals am 9. September in dem historischen und denkmalgeschützten Gasthaus an der Oder gibt. Nun steht fest, dass Landrat Rolf Lindemann den bundesweiten Thementag für Oder-Spree in Ratzdorf eröffnen wird. „Und wir haben ein Programm, das hoffentlich viele Besucher anspricht“, sagt Dorothee Schmidt-Breitung, die auch gleich noch erklärt, welche Verbindung es zwischen dem Landkreis und der Kajüte gibt. „Wir haben Fördermittel bekommen und damit den Saal restaurieren lassen.“

Das Ergebnis können sich alle am 9. September ansehen. Um 11 und 14 Uhr wird es extra Führungen durch das Haus geben. Aber das ist noch längst nicht alles. Bereits um 8 Uhr soll der Flohmarkt „Antik & Krempel“ eröffnet werden – im Saal und auch draußen. Erste Anmeldungen für Stände gibt es bereits. Aber Patrick Kossack, der die Idee dazu hatte und ehrenamtlich bei der Organisation und der Durchführung helfen wird, wartet auf weitere. „Es soll einfach Spaß machen, den Tag in und an der Kajüte zu verbringen“, erklärt die Restauratorin.

Sie selbst wird auch kräftig mit anpacken und vorher vor allem viele Stunden in ihrer Küche stehen. „Ich werde einige Kuchen backen.“ Denn natürlich soll es den Besuchern an nichts mangeln. Ein Imbiss-Angebot ist sozusagen Pflichtprogramm. Doch eine Kür wollten sich die Organisatoren nicht nehmen lassen, Deshalb haben sie sich etwas Besonderes zur Einleitung des Tag des offenen Denkmals einfallen lassen. „Wir haben ein paar professionelle Schauspieler aus Berlin hier“, verrät Dorothee Schmidt-Breitung.

Und weil ein Theaterstück an dem Tag selbst wahrscheinlich untergehen würde, wird es bereits am Vorabend, also am 8. September, aufgeführt. Die „Blaue Nacht“ sei ein Schauspiel voller Sensationen, Illusionen und blauen Wundern, weiß die Mit-Eigentümerin der Kajüte, die es selbst kaum erwarten kann, in die blaue Traumwelt abzutauchen.

„Mesdames, Messieurs, machen Sie doch mal blau“ lautet das Motto an diesem Abend. „Die Schauspieler proben schon wie verrückt“, sagt Dorothee Schmidt-Breitung und erzählt noch etwas zum Programm: Der blaue Engel, die blaue Reiterin und Käpt’n Blaubär laden ein zu einer unvergesslich heiteren sowie tiefgründigen Nacht, in der sicher keiner mit einem blauen Auge davonkommen werde. Matrosensongs, Chansons und leidenschaftliche Lieder bis hin zu literarischen Verdichtungen und albernen Tiefseetauchgängen werden ihr zufolge begleitet von Gitarre und Akkordeon vorgetragen. „Wir haben sogar blaue Getränke für die Besucher.“

Dass das Theaterstück der „Blauen-Nacht-Company“ ausgerechnet am Abend des landesweiten Dorf- und Erntefestes in Neuzelle stattfinde, sei keine böse Absicht, versichert Dorothee Schmidt-Breitung. Man sehe sich nicht als Konkurrenz. Aber der Tag des offenen Denkmals finde nun mal auch an einem festen Datum statt. Sie habe deshalb schon mit dem Neuzeller Bürgermeister Kontakt aufgenommen. „Ich hoffe, dass trotz der Überschneidung viele Menschen kommen.“

Dass die „Kajüte“ tatsächlich immer wieder Neugierige anlockt, zeigt sich vor allem dann, wenn Konzerte stattfinden oder wenn die Lokalität wie zum Himmelfahrtstag mal geöffnet wird. Künftig kann das Haus an der Oder auch für Privatveranstaltungen gemietet werden. Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern sind möglich. Und immer wieder auch sollen Kulturveranstaltungen in dem Denkmal stattfinden, sodass es nicht in Vergessenheit gerät.

Tag des offenen Denkmals in und an der Kajüte Ratzdorf mit Trödelmarkt am 9.9. ab 8 Uhr. Begrüßung durch den Landrat um 10 Uhr. Bereits am 8.9. wird es eine „Blaue Nacht“ geben. 20 Uhr ist Beginn. Karten und Standreservierungen unter gastundtanzwirtschaft@gmail.com