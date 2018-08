Veltenerin von Betrügern heimgesucht

Mandy Oys

Velten (MOZ) Mutmaßliche Betrüger haben Dienstagabend ein Schuppendach an der Taubenstraße durchlöchert. Die Männer kamen auf das Grundstück einer 75-Jährigen und boten an, ihr Schuppendach nur für ein paar hundert Euro zu reparieren. Die Frau fiel auf die Masche nicht herein und lehnte ab. Allerdings zeigte sie Mitgefühl, als die Männer um etwas zu trinken baten. In der Zeit, in der sie im Haus war, um Wasser zu holen, bohrten die Männer mehrere Löcher in das Schuppendach, berichtet Ariane Feierbach von der Polizeidirektion Nord. Anschließend verschwanden sie mit einem weißen Kastenwagen mit Potsdamer Kennzeichen. Schaden am Dach: 500 Euro. Die Fahndung läuft.