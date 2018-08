Bauarbeiter macht sich auf die Suche nach dem Täter

Mándy Oys

Hennigsdorf (MOZ) Ein Bauarbeiter hat sich in Hennigsdorf auf die Suche nach Schweißbahnen begeben – und nach dem Dieb der Baumaterialien.

In der Nacht zu Dienstag verschwand das Material von der Baustelle an der Fontanestraße. Der Arbeiter suchte in der nahen Umgebung und wurde in einer Garage auch fündig, erzählt Polizeisprecherin Ariane Feierbach. Damit nicht genug befragte der Mann auch die Nachbarn, bis er den Nutzer der Garage und damit den Dieb gefunden hatte. Der gab zu, das 300 Euro teure Material von der Baustelle gestohlen zu haben und händigte es dem Bauarbeiter schließlich aus. Um die Anzeige wegen Diebstahls kam er dennoch nicht herum.