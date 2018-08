Von der Polizei sichergestellt: Mann bekommt gestohlenes Auto nicht zurück

Jürgen Liebezeit

Schönfließ (MOZ) Ronny Stieler zweifelt an der Gerechtigkeit der deutschen Justiz. Denn der Schönfließer Unternehmer bekommt sein Auto, das vor vier Jahren in Berlin gestohlen worden war, nicht zurück, obwohl es die Polizei sichergestellt hat.

Denn es gibt Restzweifel, ob es sich bei dem Fahrzeug tatsächlich um das gestohlene Auto handelt. Deshalb hat das Landgericht Frankfurt (Oder) angeordnet, den vier Jahre alten Mercedes Sprinter an eine Firma in Litauen zurückzugeben. Der Transporter ist in Litauen auf diese Firma zugelassen. „Dabei hatten wir schon mit Sekt angestoßen, weil wir dachten, wir bekommen unser Auto wieder“, erinnert sich Ehefrau Sandra Stieler an den Anruf der Polizei, dass ihr gestohlenes Auto sichergestellt worden sei. Doch die Firma aus Litauen legte Widerspruch gegen die Rückgabe „ihres Fahrzeugs“ ein.

Zur Geschichte: In der Nacht zum 10. Juni 2016 wird das hochwertige Fahrzeug (Kilometerstand zirka 75 000) in Berlin-Lichtenberg gestohlen. Etwa sechs Monate später kontrolliert die Polizei das Auto eher zufällig kurz vor Frankfurt (Oder). Da es nach Angaben von Ronny Stieler dabei Ungereimtheiten gibt, wird der Transporter sichergestellt.

So sei den Beamten komisch vorgekommen, wie die Fahrgestellnummer in die Windschutzscheibe gestanzt war. Irritiert hatte sie auch die grüne Umweltplakette aus Berlin. Der Fahrer, ein Angestellter der obigen Firma, kam für einen Tag in Gewahrsam. Er hatte angegeben, mit dem Transporter regelmäßig zwischen Litauen und England unterwegs zu sein. Der Tacho wies inzwischen einen Stand von gut 150 000 Kilometern auf. Zudem legte der Fahrer Fahrzeugpapiere aus Litauen vor.

Später wurde gegen den Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen Hehlerei eingeleitet, da vermutet wurde, dass er als Kurier ein gestohlenes Fahrzeug überführen wollte. Dieses Verfahren wurde jetzt mangels Beweisen eingestellt. „Selbst wenn festgestellt werden würde, dass es sich bei dem von dem Beschuldigten geführten Fahrzeug um das Ihnen entwendete Fahrzeug handelte, könnte dem Beschuldigten mit den vorhandenen Beweismitteln ein strafbares Verhalten nicht nachgewiesen werden, weil aufgrund des Zeitablaufs zwischen der Feststellung anlässlich der Kontrolle und dem Diebstahlzeitpunkt nicht davon auszugehen ist, dass der Beschuldigte das Fahrzeug für die Diebe ins Ausland verbringen sollte“, erklärte die Staatsanwaltschaft in Frankfurt (Oder) dem Schönfließer den Sachverhalt. Er könne aber noch zivilrechtliche Ansprüche geltend machen.

Das kann Ronny Stieler nur zum Teil nachvollziehen. „Möglicherweise wusste der Fahrer wirklich nichts“, meint er. Warum er aber sein Auto nicht zurückbekommt, kann er gar nicht verstehen. Denn nach Aufforderung der Polizei hat er zusammen mit seiner Frau Sandra eine Liste mit besonderen Merkmalen zusammengestellt und Eigentumsnachweise wie den Kaufvertrag und den Fahrzeugbrief vorgelegt. Insgesamt 13 Merkmale stimmten mit dem sichergestellten Auto überein. So befanden sich Klebestreifen auf den Türen, an denen Stieler zur Fußballweltmeisterschaft Fahnen befestigt hatte. Auch die ausgetauschten Musikboxen waren im Auto. Ebenso wurde eine Laufmasche im Sitz gefunden. Zudem passte der Ersatzschlüssel in die Tür.

Es wurde von der Staatsanwaltshaft ein Gutachten zum Auto bei Mercedes-Benz in Auftrag gegeben. Laut Stieler, dem das Gutachten vorliegt, war die Getriebenummer identisch. Entdeckt wurde auch eine Fahrgestellnummer, die zu einem zwei Jahre älteren Fahrzeug gehört, das über ein Automatikgetriebe verfügte. „Das geklaute Auto war ein Schaltwagen“, wundert sich Stieler.

Der litauische Besitzer begründet die Ungereimtheiten mit umfangreichen Reparaturen und dem Austausch von zahlreichen Teilen, die aus unterschiedlichen Quellen stammen würden. „Nachweise konnte er nicht vorlegen“, sagt Stieler. „Es ist doch komisch, dass alle Ersatzteile aus unserem Auto kommen sollen, obwohl sie bei verschiedenen Händlern gekauft worden sein sollen“, wundert sich der 26-jährige Schönfließer, der dort einen Zeltverleih betreibt.

Der Diebstahl des Transporters hätte den Jungunternehmer fast die Existenz gekostet. Noch immer muss er Monat für Monat für den Sprinter die Raten zahlen. Die Versicherung hat den Schaden nicht übernommen. Stieler hatte einen Fahrzeugschlüssel verloren. Die Versicherung habe aber alle Schlüssel sehen wollen, bevor sie zahle.

Weil die Stielers die gesamte Geschichte als ungerecht empfinden und sich dem Gefühl der Ohnmacht nicht ausliefern wollen, haben sie jetzt einen Hennigsdorfer Anwalt eingeschaltet. „Wir können die ganze Sache abhaken oder kämpfen“, sagte Sandra Stieler. „Wir haben uns entschieden, alles dafür zu tun, damit wir unser Auto zurückbekommen.“