Emanuel Schaumburg: „Stimmung ist viel besser“

Stefan Zwahr

Hennigsdorf (MOZ) Kein Ergebnis erregte am ersten Spieltag der neuen Fußballsaison so viel Aufmerksamkeit: Landesligist FC 98 Hennigsdorf gewann am Freitagabend mit einem völlig neu zusammengestellten Team beim FSV Babelsberg 74 mit 4:0. Mit dabei war Emanuel Schaumburg. Der 32-Jährige, der seinem Verein nur im Nachwuchsbereich mit Abstechern nach Velten (ein Jahr B-Junioren) und Oranienburg (A-Junioren) untreu wurde, steht bei Trainer Hans Oertwig hoch im Kurs. „Er wurde geboren, um für den FC 98 zu spielen.“ Sportredakteursprach mit dem Defensivspieler.

Hand aufs Herz: Haben Sie damit gerechnet, dass Hennigsdorf das erste Saisonspiel gewinnt?

Ich bin schon ein bisschen überrascht. Da bin ich ehrlich. Babelsberg war in der vergangenen Saison schon ganz gut. Es war nicht damit zu rechnen, dass wir da nun so deutlich gewinnen.

Wie kam es zu diesem klaren Erfolg?

Wir standen gut und haben unsere Chancen eiskalt genutzt. Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung.

Gab es seither Reaktionen von Freunden und Bekannten?

So richtig rechnen konnte keiner mit einem solchen Saisonstart. Darum kamen schon viele Glückwünsche. Ein Erfolgserlebnis im ersten Spiel ist immer Gold wert. Bei uns in dieser Situation noch mehr. Wichtig ist, dass wir daran anknüpfen und auch am Sonnabend gegen Velten eine gute Leistung bringen.

Nach der zurückliegenden Saison haben viele Spieler den FC 98 verlassen. Ein neuer Trainer wurde lange Zeit nicht präsentiert. Haben Sie sich damals Sorgen um Ihren Verein gemacht?

Ein bisschen Bauchschmerzen konnte man schon haben. Es standen sechs Mann fest, die bleiben. Man wusste nicht genau, was passiert. Doch dann haben Hans Oertwig und der Verein gute Arbeit gemacht und eine gute Mischung innerhalb der Mannschaft hinbekommen. Die Stimmung ist gut und viel besser als in der letzten Saison. In jeder Trainingseinheit bekommt man mit, dass jeder einzelne Spieler Lust hat.

Wie haben Sie den neuen Trainer Hans Oertwig in den ersten Wochen erlebt?

Jeder kennt Hans Oertwig und weiß, dass er bei seinen Stationen in der Vergangenheit immer Erfolg hatte. Wenn er etwas erzählt, hört jeder zu und kauft es ihm ab. Er ist eine Respektperson.

In der Kreisliga-Mannschaft des FC 98 spielen etliche „Hennigsdorfer Jungs“, die das Zeug haben, in der Landesliga zu spielen. Haben Sie die Hoffnung, dass von diesen Spielern doch noch mal welche wieder den Weg zur Ersten finden?

Ich kann nachvollziehen, dass sie nur noch Zweite spielen wollen. Irgendwann muss man für sich entscheiden, wie wichtig der Fußball noch ist. Das ist schon ein zeitaufwendiges Hobby. Ich glaube nicht, dass davon jemand wiederkommt.

Sie selbst haben den Verein nur im Nachwuchsbereich für drei Jahre verlassen. Nun sind viele langjährige Weggefährten weg. Gab es bei Ihnen da nicht auch mal den Wunsch nach einem Tapetenwechsel?

Nein. Die Lust und Laune am Fußball habe ich nicht verloren. Und mich hat es gereizt, unter Hans Oertwig zu spielen. Wie es weitergeht, wird sich zeigen. Ich habe mein Medizin-Studium abgeschlossen und fange im Oktober in Sommerfeld an. Mal schauen, wie es zeitlich klappt.

Am Wochenende feiert Ihr Verein sein 20-jähriges Jubiläum. Sie selbst haben als Kind bei Stahl angefangen, kennen also die alte Rivalität. Ist die Fusion nach zwei Jahrzehnten abgeschlossen?

Die „alte Liebe“ bekommt man aus den Köpfen nicht raus. Aber es ist auch gut, dass das so ist. Jeder sollte zu seinen Wurzeln stehen. Und jedes Mitglied wird bestätigen, dass es sich „98er“ nennen kann. Die alte Rivalität wird es immer geben. Es wird hier und da mal spaßig erwähnt.

Apropos Rivalität. Am Sonnabend steht das Spiel gegen den SC Oberhavel Velten an. Kann es für Sie ein anderes Ziel als drei Punkte geben?

Es wäre schlimm, wenn ich jetzt was anderes sagen. Diese Spiele gegen Sachsenhausen, Oranienburg oder Velten sind immer was Schönes. Dass sind die Spiele, die für jeden was besonderes sind, wo es kribbelt. Nach diesem Start, mit dem Jubiläum vor Augen und in dem Wissen, ein Heimspiel zu haben, streben wir das Bestmögliche an.