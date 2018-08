Mehr Kasten wagen

Hajo Zenker

Berlin (MOZ) Die französische Opel-Mutter PSA ist mit Citroën Berlingo und Peugeot Rifter/Partner schon lange ein Riese unter den Kastenwagen-Anbietern. Nun soll auch die deutsche Tochter mit dem neuen Combo endlich nennenswerte Marktanteile in dem noch immer deutlich wachsenden Marktsegment erreichen.

Ab 29. September können sich die Opel-Kunden von den Qualitäten des französisch-deutschen Koproduktion überzeugen. Da ist zunächst einmal der Platzzuwachs in der mittlerweile fünften Combo-Generation. Schon in der 4,40 Meter langen Normalversion finden nicht nur fünf Erwachsene viel Platz, auch der Kofferraum, eine klassische Kastenwagenstärke, fasst bereits 597 Liter. In der 4,75-Meter-Variante sind es dann sogar 850 Liter. Wer eingeparkt ist, kommt an den Kofferraum auch durch die separat zu öffnende Heckscheibe. Beide Varianten sind auf Wunsch auch mit sieben Sitzen erhältlich.

Obwohl die Technik quasi identisch ist, sind zumindest in der Front die drei Modelle sehr unterschiedlich. Als Opel kommt der Hochdachkombi vorn bullig daher. Damit der Familien-Combo, der offiziell Combo Life heißt (während die Handwerker-Variante auf Combo Cargo hört), trotz seiner Optik als Auto wahrgenommen wird, wurden ihm ab Werk diverse Assistenzsysteme spendiert, etwa Müdigkeitswarner, Verkehrsschilderkennung und Spurhalteassistent. Zusätzlich sind zudem etwa Head-Up-Display, Toter-Winkel-Warner und Panorama-Rückfahrkamera erhältlich. Als Motorisierung stehen drei Diesel und zwei Benziner zur Verfügung, mit denen man sich zwischen 76 PS und 130 PS bewegt. Das macht schon klar: Hier geht es um den komfortablen Transport von Kind und Kegel, nicht um rasante Fahrt. Obwohl der größte Diesel mit 130 PS durchaus Freude macht, gerade auch, wenn man ihn mit der Acht-Gang-Automatik (Bedienung per Drehknopf) kombiniert. Dann kommt man flott vom Fleck, in 11,4 Sekunden von 0 auf Tempo 100 und maximal auf 184 km/h. Bei etwas dynamischerer Fahrt und in Kurven würde man sich aber ein etwas strafferes Fahrwerk wünschen.

Den Einstieg in den Combo Life gibt es (mit 110-PS-Benziner) ab 19.995 Euro. Der stärkste Diesel ist (besser ausgestattet) nicht unter 27.150 Euro zubekommen. Opel hat die klassischen Kastenwagen-Vorteile ausgebaut und mit modernen Assistenzsystemen verbunden. Das macht den Combo attraktiv wie nie - die französische Nachhilfe zahlt sich definitiv aus. Hajo Zenker