Spanierin forscht zu Spritzenhaus

Nadja Voigt

Altwustrow (MOZ) Das Spritzenhaus beschäftigt die Gemeinde seit vielen Jahren. Und seit sich die Neulewiner Hofgesellschaft der Sanierung des historischen Gebäudes angenommen hat, geht es langsam aber stetig voran. Perspektivisch soll dort ein Ausstellungsprojekt untergebracht werden. Und nun ist das Spritzenhaus sogar Inhalt einer wissenschaftlichen Arbeit.

Noch in diesem Jahr soll die äußere Hülle des historischen Spritzenhauses in Altwustrow fertig gestellt werden. Darauf hofft Udo Schagen aus Altwustrow. Seiner Initiative ist es zu verdanken, dass das Gebäude vor dem gänzlichen Verfall gerettet wird. In mehreren Schritten und seit dem Jahr 2014. Schon in den Jahren davor versuchte das Dorf, das Haus zu erhalten und einer neuen Nutzung zuzuführen.

2013 brachte dann die Hofgesellschaft alle Beteiligten an einen Tisch. Und begann mit den Sanierungsarbeiten an dem äußerst baufälligen Gebäude. 2014 dann gelang es, eines der ältesten Gebäude im Dorf Zentimeter für Zentimeter anzuheben, um es vor dem negativen Einfluss von Spritzwasser zu schützen. Dabei arbeiteten die Fachleute halb im Auftrag der Neulewiner Hofgesellschaft, halb ehrenamtlich auf der Baustelle.

Nicht ehrenamtlich sondern in den Ferien hat sich Zora Malena Schagen Granada, die Enkeltochter von Udo Schagen, mit dem historischen Bau beschäftigt, der zukünftig eventuell ein Ausstellungsprojekt beherbergen soll. Angedacht sind entweder eine Ausstellung über die Kolonisten und ihre unterschiedlichen christlichen Glaubensrichtungen oder die Traditionen der Kurmark und der Neumark zu thematisieren. In Vorbereitung auf ihr Architekturstudium, das sie im nächsten Monat in spanischen Barcelona beginnt, hat sich die 18-Jährige, die in Berlin geboren und in Katalonien aufgewachsen ist, ausführlich mit dem Fachwerkbau beschäftigt. „Fachwerkbauten gibt es in Spanien gar nicht“, berichtet die junge Frau. Deshalb habe sie das Thema besonders gereizt. Und auch, weil ihrem Großvater so viel am Erhalt des Gebäudes aus dem Jahr 1812 liegt. „Ich kenne es seit Kindertagen und wollte mehr darüber erfahren“, berichtet Zora Malena Schagen Granada.

Ein halbes Jahr hat sie in die Arbeit, die mit der Bestnote bewertet und auf Katalan geschrieben wurde, investiert. Und nun als allererste wissenschaftlich darüber geschrieben, Pläne gezeichnet, Modelle gebaut, die Geschichte des Hauses und des Dorfes einfließen lassen, die Arbeit mit aktuellen und historischen Fotos bebildert. Über diese Arbeit sei auch die Idee entstanden, Architektur zu studieren. „Die Mischung aus Mathematik und Physik und Kunst reizt mich sehr“, sagt die junge Katalanin. Auch habe sie die große Resonanz auf das ungewöhnliche Thema ihrer Arbeit beflügelt.

Im vergangenen Jahr setzte der Einbau der dreiteiligen Tür- und Fenster-Konstruktion den Schlussakkord am Spritzenhaus Altwustrow. Geschafft wurde neben dem Fußboden, der komplett gefliest wurde, der Anschluss der vorderen Wand. Für dieses Jahr hatte sich die Hofgesellschaft das Ziel gesetzt, die gegenüberliegende Giebelseite fertig zu stellen. Später soll dann innen verputzt werden.

Am Tag des offenen Denkmals öffnen am 9. September bundesweit mehrere Tausend historische Bauten, Parks und archäologische Stätten ihre Türen für Kultur- und Geschichtsfans. So auch das Spritzenhaus Altwustrow. „Entdecken, was uns verbindet“ heißt das Motto des Tags des offenen Denkmals in diesem Jahr und bezieht sich damit explizit auf das Europäische Kulturerbejahr 2018. Besichtigungen führt zwischen 10 und 18 Uhr Udo Schagen durch. Er und Klaus Schröder führen an diesem Tag auch durch das kleine Gotteshaus im Ort.