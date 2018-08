Turm Erlebniscity mit neuer Küche und Gradierwerk

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Wenn an diesem Sonnabend die zweiwöchige Schließzeit der Turm-Erlebniscity endet, kann ab 9 Uhr am großen Anbadetag wieder ordentlich geplanscht und sauniert werden. Hinter den Kulissen gehen einige Bauarbeiten aber noch munter weiter.

Die größte Baustelle im Haus ist und bleibt noch bis Mitte November die Küche. „Bis auf den Deckenboden ist hier alles entkernt worden“, sagt Bastian Gebhard, der technische Leiter der Stadtservice Oranienburg GmbH. Die Fliesen waren nach 17 Jahren stumpf geworden, Fugen brüchig und Wasser konnte in den Estrich eindringen.

Die neue Küche mit moderner Technik soll vor allem ergonomisch sinnvoll eingerichtet werden. „Bisher kreuzten sich die Wege der Köche und der Spüler, was nicht gerade effizient war“, sagt Geschäftsführer Kay Duberow. Der neue Kochbereich wird in der Mitte des Raumes installiert, sodass die zwei bis fünf Köche – je nach Größe der Veranstaltungen im Hause – Hand in Hand besser zusammenarbeiten können. „Die Arbeitsbedingungen für unsere Küchenmitarbeiter werden sich auf alle Fälle deutlich verbessern“, ist Duberow überzeugt. Die Versorgung der Gäste im Turm bleibt aber auch sichergestellt, solange die Zentralküche Baustelle ist. Die kleinere Erlebnisküche macht es möglich.

In der Saunalandschaft setzt Fliesenleger Chris Zitzelsberger neue Randsteine um das Außenschwimmbecken, das erste, das beim Bau der Turm-Erlebniscity fertiggestellt wurde und dessen Fliesen offenbar besser verbaut worden waren als im Sport- und Erlebnisbecken. Deren Fliesen hatten sich gelöst und mussten in den Vorjahren fachmännisch komplett neu verlegt werden. Die Randsteine am Außenschwimmbecken allerdings hatten sich an einigen Stellen gelockert oder waren durch die UV-Strahlung nicht mehr so ansehnlich. Das Dach der Eventbanja, das jetzt auch hätte saniert werden sollen, muss noch warten. „Hier gibt es derzeit Lieferschwierigkeiten von Sibirischer Lärche“, sagt Bastian Gebhard. Die Saunalandschaft kann ab Sonnabend bis auf einen ehemaligen Ruheraum, in dem eine Jurte stand, aber komplett wieder genutzt werden.

Fliesenkleber wird in dem Raum gerade abgefräst. Er soll ab Mitte November eine neue Attraktion im Turm beherbergen. „Dort entsteht – einmalig für ein Freizeitbad – ein kleines Gradierwerk“, erklärt Kay Duberow. Über Schwarzdornreisig wird dabei Natursole aus der ehemaligen Saline Sülbeck im Westharz rieseln und sich positiv auf die Atemwege der Nutzer auswirken.

Baustelle bleibt bis Mitte Oktober der linke Flügel des Duschbereichs im Bad. Die alten Fliesen sind bereits entfernt, Lüftungskanäle hängen wie wirre Schläuche von der Decke. Diese Duschräume werden genau so aufwendig saniert wie im vorigen Jahr schon die rechten Duschen. Laute Bauarbeiten sollen zum Wochenende abgeschlossen sein, sodass die Badegäste in Ruhe entspannen können. Geschäftsführer Duberow geht davon aus, dass ein Duschbereich vorübergehend ausreicht. „Sollte es dennoch zu Entpässen kommen, kann noch auf die Duschen der Saunalandschaft ausgewichen werden“; sagt Duberow.