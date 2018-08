Wiedersehen 60 Jahre nach dem Schulabschluss

Thomas Pilz

Himmelpfort (MOZ) Das Lachen vermischt sich bei Klassentreffen älterer Semester durchaus mit Tränen. Herzlich, voller Freude aber auch mit einer Spur Wehmut begegnen sich die Ehemaligen, die vor Jahrzehnten die Schule abschlossen.

So wie am vergangenen Sonnabend in Himmelpfort. Abgänger der Löwenberger Mittelschule aus den Jahren 1956 bis 1958 feierten ein Wiedersehen, berichtet Bärbel Preuß, die im Weihnachtsort zu Hause ist.

Es war nicht irgendein Treffen, merkt sie an: „Wir waren die Ersten, die von 1956 bis 1958 die 9./10. Klasse der noch neuen Mittelschule Löwenberg absolvierten“, somit also 2018 in Himmelpfort den 60. Jahrestag des Abschlusses „unserer schönen Schulzeit“ feierten. Vor 23 Jahren hatte man sich erstmals zu einem Klassentreffen entschlossen. „Seither treffen wir uns regelmäßig alle zwei Jahre, haben dabei noch viel zu erzählen, viel Spaß und freuen uns schon auf das nächste Treffen“, betont die Ruheständlerin. Weil alle schon altersmäßig das Dreivierteljahrhundert überschritten haben – und niemand in die Glaskugel schauen kann, um zu sehen, was die Zukunft bringt –, sei es erklärter Wunsch aller, „uns nun jedes Jahr zu sehen“.

Auch wenn so manche Ehemalige weite Wege zurücklegen, von Überlingen am Bodensee beispielsweise kommen, aus Leipzig oder aus dem Spreewald. „Ganz besonders freuen wir uns, dass unsere ehemaligen Lehrer, Ellen und Eberhard Butze, auch ständig an unseren Treffen teilnehmen“, merkt Bärbel Preuß an. Kein Wunder, damals seien sie auch erst etwa 20 Jahre alt gewesen. Was unternahm die gesellige Runde aber in Himmelpfort? An der Schleuse aß man zu Mittag, dann promenierte man gemütlich zur Dampferanlegestelle, fuhr mit dem Dampfer nach Fürstenberg und zurück. Einige besuchten das Klassikkonzert in der Mühle, so Preuß und fügt hinzu: „Wir freuen uns schon auf das nächste Mal.“