Koproduktion am Rand

Zollbrücke Erstmalig arbeitet das Theater am Rand in Zollbrücke mit den Uckermärkischen Bühnen Schwedt in einer Koproduktion zusammen. Für die beiden sehr unterschiedlichen Spielstätten – und in der Probenphase zwischen ihnen pendelnd – hat ein junges Künstlerteam das Schauspiel „Unter W@sser“ vom kanadischen Autoren-Duo Andréanne Joubert und Jean-François Guilbaut eingerichtet. Eine besondere Herausforderung für die Theatermacher beider Häuser.

Für die Regie konnte Rebekka David gewonnen werden. Seit 2014 studiert sie Regie an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin. Das Bühnenbild hat Robin Metzer entworfen, Florian Kiehl gestaltet die Videosequenzen. Beide studieren an der Universität der Künste in Berlin Bühnen- beziehungsweise Kostümbild. Karl Friedrich Schulz hat die Musik eingerichtet, die ein junges Publikum begeistern wird. Lisa Rothhardt und Conrad Waligura, beide gehören zum Schauspielensemble der Uckermärkischen Bühnen Schwedt, übernehmen alle Rollen.

Das temporeiche Theaterstück reagiert auf den unvermeidlichen Umgang Jugendlicher mit digitalen Medien in scheinbar virtuellen Welten. Die Probleme von Jugendlichen haben sich auch in einer hoch technisierten Welt kaum verändert: Die Suche nach dem eigenen Ich, nach Anerkennung und nach Liebe. Die Aktualität der im Stück verhandelten Themen wird sich auch in der ästhetischen Form wiederfinden: Gleichberechtigt wirken neben dem Text andere zeitgemäße theatrale Mittel. „Wir weisen diesmal ausdrücklich nicht auf das Handyverbot hin, sondern bitten darum, sich bereit zu halten, die 4. Wand zu durchbrechen“, heißt es aus dem Theater am Rand in Zollbrücke.

Die Inszenierung wird in beiden Theatern bis Dezember 2018 nicht nur für ein jugendliches Publikum, sondern auch für Menschen mit „analoger Kindheit“ im Spielplan zu finden sein. Wer beide Theater mag oder sie kennenlernen möchte, hat mit diesem Angebot eine besondere Chance, die Brandenburger Theater am Wasser mit „Unter Wasser“ zu erleben.

Die Koproduktion wird gefördert mit Mitteln des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg und des Landkreises Märkisch-Oderland.

Termine im Theater am Rand in Zollbrücke: Voraufführung am 6. September um 11 Uhr, Premiere am 7. September um 11 Uhr und um 19.30 Uhr, weitere Vorstellungen am 17. Oktober und 18. Oktober um 11 Uhr, Karten unter: www.theateramrand.de