Boxclub Oberhavel in Velten ist nun Landesstützpunkt

Stefan Zwahr

Velten (MOZ) Der Boxclub Oberhavel ist zum Landesstützpunkt ernannt worden. Der kleine Verein aus der Ofenstadt, der schon einige Sportschüler und sogar einen Deutschen Meister hervorbrachte, zieht dadurch mit den großen Leistungszentren aus Schwedt, Potsdam, Cottbus und Frankfurt/Oder gleich. „Ein tolles Signal“, freut sich Clubchef Lothar Latzke.

Die Entscheidung ist uns nicht schwer gefallen“, sagt Lothar Heine, Präsident des Landesverbandes Brandenburg. Dieser war mit dabei, als vor wenigen Tagen an der Trainingsstätte des BC Oberhavel an der Sporthalle am Rathaus ein Schild mit der Aufschrift „Landesstützpunkt Velten“ angebracht wurde.

Lothar Latzke würde eine sehr gute Arbeit machen. „Wir erfahren hier in Velten viel Unterstützung.“ Das sei ein wesentlicher Punkt. „Wenn ich irgendwo einen Landesverband hinsetze, und habe mit den Leuten vor Ort und der Verwaltung nur Stress, macht es keinen Spaß und es kommt nichts bei rum.“ In der Ofenstadt habe man bei vielen Gelegenheiten gesehen, dass es funktioniert.

Dementsprechend würde der Verband künftig einiges erwarten. „Jede Sache, die man errungen hat, ist natürlich Verpflichtung. Das gilt auch für einen Landesstützpunkt.“ Bislang sei es für Latzke und Co. die Hauptzielstellung gewesen, Talente fit für die Sportschule Frankfurt/Oder zu machen. „Das ist nun eine Aufgabe. Eine richtige Verpflichtung. Einer muss in jedem Jahr kommen.“ Das sei nicht ganz einfach. „Aber wenn es einfach wäre, könnte es jeder. Wir sind davon überzeugt: ,Lothar wird es richten.’“

In Brandenburg wird es auch künftig sechs Stützpunkte im Bereich Boxen geben. Velten nimmt die Stelle von Spremberg ein, wo der Macher aus Altersgründen ausschied. Neben den Ofenstädtern sind auch Potsdam, Cottbus, Schwedt, Frankfurt (Oder) und Fürstenwalde als Stützpunkt gelistet. „Die Vereinbarung mit Velten gilt bis 2021“, so Heine.

„Wir sind sehr stolz, nun Landesleistungsstützpunkt Boxen zu sein“, betont Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD). Dies sei nicht allein Lothar Latzke zu verdanken. „Da ist ein Team dahinter. Aber es gibt immer einen, der die Motivation hat, dieses Team nach vorn zu bringen. Und das ist Lothar Latzke. Wir sind froh, seinen Verein in Velten zu wissen und unterstützen das sehr gern.“ Die Politikerin hatte selbst schon eine Trainingseinheit mitgemacht. „Ich konnte mir also selbst ein Bild machen, wie engagiert die Trainer sind.“ Eine bessere Kinder- und Jugendarbeit wie im Sport würde es nicht geben. „Sozialstation Nummer eins“, weiß auch Lothar Heine.

Lothar Latzke freut sich über die Ernennung. „Das ist eine Auszeichnung nicht nur für mich, sondern für die Sportler und vielen ehrenamtlichen Trainer. Hier wurde über Jahre konstant gute Arbeit gemacht. So wurde der Verband auf uns aufmerksam.“ Mit seinem Team wolle er was Gutes tun – für die Sportler und den Verband. „Wir waren nicht mehr zu übersehen.“

Lothar Heine berichtet, dass Lothar Latzke als anerkannte Trainer-Persönlichkeit schon immer Gehör beim Verband gefunden habe. Nun würde es Zuwendungen für Trainingslager, Meisterschaften und Ausstattung geben. „Wir haben aber nicht so viel Geld, dass sich nun auf einmal die Welt neu dreht.“ Noch wichtiger ist Ines Hübner die Wertschätzung, die Velten durch die Ernennung erfährt. „Es ist unser erster Landesstützpunkt. Lothar Latzke macht hier schon ganz lange eine aktive und hervorragende Arbeit.“