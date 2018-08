Unbelehrbare entzünden Müll im Garten

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Dreimal so viele Einsätze als 2017 musste die Freiwillige Feuerwehr Zehdenick bis Mitte August bewältigen. Glücklicherweise seien die Einsatzkräfte immer rechtzeitig zur Stelle gewesen, zog Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD) eine vorläufige Einsatzbilanz und sprach den Feuerwehrleuten den Dank der Kommune aus.

Am Wochenende waren die Kameraden aus Zehdenick gleich an zwei Fronten gefragt. Als Teil der Brandschutzeinheit Oberhavel beim Einsatz gegen den Waldbrand in Treuenbrietzen und auch in und um Zehdenick mussten sie wieder zu Bränden ausrücken. Mindestens zwei Einsätze hätten vermieden werden können. Trotz der langanhaltenden Trockenheit entzündete jemand am Freitagmittag an der Parkstraße Gartenabfälle, als die ersten Einsatzkräfte schon auf dem Weg nach Treuenbrietzen waren. Besorgte Nachbarn hatten die Feuerwehr alarmiert. „Die Lage beim Eintreffen bestätigte sich. Zu unserem großen Erstaunen verbrannte der Eigentümer eines Gartengrundstückes Sperrmüll und Gartenabfälle“, schrieb der Kameradschaftsverein Zehdenick auf seiner Facebook-Seite. Der Verursacher sei zum unverzüglichen Löschen der Feuerstelle aufgefordert geworden, „dem er unter Protest auch nachkam“. Die Feuerwehr war mit zwölf Kameraden im Einsatz. „Abgesehen davon, dass das Verbrennen von Abfällen im Garten verboten ist, sollte jedem klar sein, dass seit Wochen keine nennenswerten Niederschläge gefallen sind und die Waldbrandgefahr doch wirklich sehr hoch ist“, brachte die Wehr ihr Unverständnis zum Ausdruck. Es sollte nicht der einzige, mutwillig herbeigeführte Einsatz an diesem Wochenende bleiben: Am Sonnabend gegen 16.30 Uhr verbrannte jemand in Zehdenick-Neuhof seinen Müll. Erneut rückte die Wehr mit neun Kräften aus. Wieder musste jemand belehrt werden. Gleich mit 17 Kräften eilte die Feuerwehr am Sonntag gegen 17.40 Uhr zum nächsten Einsatz. Rund 200 Quadratmeter Fläche standen zwischen Klein-Mutz und Osterne in Flammen. Die Einsatzkräfte brachten das Feuer schnell unter Kontrolle.

Zu den 46 Brandeinsätze mit 863 Einsatzkräften und 1673 Einsatzstunden kamen bis zum 17. August noch 73 Hilfeleistungen mit 771 Stunden hinzu. „In den Einsatzstunden und bei der Anzahl der Einsatzkräfte sind die Kameraden, die uns aus den Nachbar-Feuerwehren Liebenwalde, Löwenberg, Gransee und Templin bei den Einsätzen unterstützt haben, noch nicht enthalten. Bei dieser Gelegenheit möchten wir besonders auf die von den Kameraden, trotz der sehr hohen körperlichen Belastungen bei solchen Einsätzen, gezeigten hohen Motivation hinweisen“, heißt es in einem Dankschreiben des Bürgermeisters und der Wehrführung. „Durch den gezeigten Einsatz unserer ehrenamtlichen Kameraden konnte bei vielen Einsätzen deutlich Schlimmeres verhindert werden“, heißt es in dem Schreiben abschließend.

Nicht nur die Offiziellen bedankten sich, mit Waldbesitzer Dirk Well aus Wesendorf vergangene Woche auch ein Bürger. Er überreichten dem Feuerwehrgerätewart Gerd Leege in der Feuerwache an der Parkstraße Erfrischungsgetränke. Damit bedankte sich der Waldbesitzer für den Einsatz der Feuerwehr am 28. Juli, als gleich an zwei Stellen in seinem Forst ein Feuer ausgebrochen war. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften verhinderte Schlimmeres.