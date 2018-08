Salon-Orchester Berlin gastiert im Schlosspark

red

Wiesenburg (MOZ) Das Salon-Orchester Berlin mit Sänger Martin Stange spielt am kommenden Sonntag, 2. September, um 15.00 Uhr erstmals auf der schwimmenden Bühne im Schlossteich des Parkes Wiesenburg. Das Sextett wird Welthits und Gassenhauer der 1920er und 1930er zum Besten geben. Sänger Martin Stange wird begleitet durch Klavier, Saxophon, Cello und zwei Geigen. „Nach den jahrelangen Lichterfesten, die traditionell immer im September stattfanden, wollten wir jetzt mal eine richtig schöne Nachmittagsveranstaltung auf die Beine stellen“, fasst Jarke die Intension des veranstaltenden Parkfördervereins zusammen. Kartenvorverkauf bis 31. August in den Touristeninfos Bad Belzig und Wiesenburg im VVK für 10 Euro, außerdem wird es Karten an der Abendkasse für 15 Euro geben.