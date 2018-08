Noch immer Stillstand in der Kita Falkennest

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) „Es ist bedauerlich, aber ich kann noch immer keinen verlässlichen Termin nennen, wann die Kita ,Falkennest’ wieder in ihr Stammhaus an der Heidelberger Straße zurückziehen kann“, sagt Kay Duberow, Geschäftsführer der Stadtservice Oranienburg Gesellschaft (SOG), die auch Träger der Kita ist.

Wie mehrfach berichtet, hatte der Starkregen vom 29. Juni 2017 in dem Gebäude aus Holzständerwerk erhebliche Schäden angerichtet. Die Schimmelbildung stellte sich allerdings erst im September heraus, worauf hin die Einrichtung umziehen musste. Nachdem Schäden zunächst nur in einem Bereich gefunden wurden, musste am Ende festgestellt werden, dass die gesamte Kita und auch das Holzständerwerk betroffen waren.

Wie bereits berichtet, ist das Gebäude nach den notwendigen Abrissarbeiten seit Juli schimmelfrei. Gegen die Schäden ist die SOG zwar versichert. Das aber ist noch immer auch die Crux, warum die Sanierung, die sofort beginnen könnte, nicht mal angefangen hat. Die Versicherung habe Kostenvoranschläge von Handwerksbetrieben aus dem Frühjahr 2018 als auch die von einem Gutachter ermittelten Sanierungskosten nicht akzeptiert. Dann sollte sich ein Generalunternehmer des Versicherers um den Fall kümmern. Doch der hatte keine freie Kapazitäten. „Jetzt hat die Versicherung ein Berliner Planungs- und Bauingenieurbüro, das auf Brand- und Wasserschäden spezialisiert ist, beauftragt, ein Sanierungsgutachten vorzulegen“, sagt Duberow. Er hoffe, dass das dann die verlässliche Grundlage für die Vergabe der Bauaufträge sei und die Versicherung das endlich auch anerkenne. Ohne eine Einigung mit der Versicherung wolle die SOG nicht tätig werden. Von einem Rechtsstreit, der alles weiter in die Länge ziehen würde, mit dem Versicherer halte er nichts, so Duberow.