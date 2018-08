Jonathan ist Seelows Meister aller Klassen

Hoch konzentriertes Spiel: An neun Platten wurde gleichzeitig um Punkte für die Tischtennis-Stadtmeister-Titel in den verschiedenen Kategorien gekämpft. © Foto: Johann Müller

An die Platten, fertig, los: Die Teilnehmer der 16. Stadtmeisterschaften im Tischtennis im Erwachsenen-Klassement in der Sporthalle des Seelower Gymnasiums. Zu Beginn wurde des kürzlich verstorbenen Sport-Nestors Manfred Zickert gedacht. © Foto: Erich Pastow

Ines Weber-Rath

Seelow (MOZ) Die erste Runde der diesjährigen Stadtmeisterschaften im Tischtennis ist geschafft. Sie hat für eine handfeste Überraschung gesorgt. Denn Stadtmeister aller Klassen wurde im Erwachsenen-Klassement ein gerade mal 15-Jähriger – Jonathan Hanisch aus Lietzen.

Dass er und sein Freund Nico Mann – ebenfalls 15 und aus Golzow – überhaupt teilnehmen durften, sei einer Änderung der Ausschreibung für den Wettbewerb zu verdanken, erklärt Cheforganisator Rudi Schulz: Bei den Aktiven waren erstmals Spieler ab 15 Jahre zugelassen.

Turnierleiter Schulz, Leiter der Abteilung Tischtennis des SV Victoria Seelow, freute sich über die gute Resonanz auf die bereits 16. Stadtmeisterschaften: Die Teilnehmerzahl lag mit 47 über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre.

Nach der Begrüßung der Teilnehmer in der Gymnasiums-Sporthalle erinnerte Rudi Schulz an einen kürzlich verstorbenen langjährigen Mitstreiter, an Manfred Zickert. Dass so viele Kinder und Jugendliche in Seelow aktiv Tischtennis spielen, gehe wesentlich auf das Engagement von „Manni“ zurück, betonte Schulz und bat um eine Gedenkminute.

Dann gab Seelows Bürgermeister Jörg Schröder als Schirmherr der Veranstaltung den „Startschuss“ für die Wettkämpfe. Die Teilnehmer gingen in den Kategorien Männer und Frauen, Aktive und Hobby-Spieler sowie bis und über 60 Jahre an den Start. Unter den Startern war erstmals Ilona Höhne, Seelows neue Stadtmarketing-Verantwortliche. „Sie stellt sich schon recht gut an. Mit etwas Training könnte aus ihr eine gute Spielerin werden“, lobte Rudi Schulz.

Erst gegen Mitternacht standen alle diesjährigen Stadtmeister fest. Am Freitag gehen die Meisterschaften in die zweite Runde. Dann tritt ab 16 Uhr der Tischtennis-Spieler-Nachwuchs in der Gymnasiums-Sporthalle an die Platten. Jonathan Hanisch darf und will übrigens erneut mitspielen.