Graffiti-Künstler zu Besuch in Velten

Roland Becker

Velten (MOZ) Im offenen BMW-Cabrio mit Kopfhörern auf den Ohren und einer von Farbe bekleckerten Hose fuhr jüngst Marcus Dörr auf das Firmengelände des Kongressaustatters Estensis im Veltener Business-Park. Der Künstler und Inhaber der Graffiti-Agentur Artmos4 aus Offenbach war in ganz besonderem Auftrag unterwegs.

Als er den Jägerberg 2 wieder verließ, stand einer dieser typischen und doch einzigartigen Buddy Bären vorm Tor zur Firma. Dem in metallischen Blau und Silber daherkommenden und mit einem Tupfen Grün versehenen Bären wurde die Bauchbinde Conference Buddy verpasst. Und das aus gutem Grund.

„Für die Buddy Bären gibt es genaue Vorschriften. So dürfen sie keine Firmennamen tragen“, weiß Estensis-Mitbegründer Jan Diesbach. Doch der Bärenname Buddy passt perfekt. Steht Buddy doch für Kumpel oder Freund. Und genau das wollen die 15 festen und über 100 freien Mitarbeiter der Firma sein: Kumpel und verlässlicher Freund, wenn es darum geht, Kongresse in aller Welt auszurichten.

Die 1996 gegründete und erst vor zwei Jahren von Berlin-Wittenau nach Velten gezogene Firma versteht und vermarktet sich als enger Partner und Berater sowie als Technologie-Vollsortimenter für Kongresse. Spezialisiert haben sich die beiden Firmenchefs Christian Schneider und Ossip Gonschorr sowie Jan Diesbach, die sich schon seit Schulzeiten kennen, auf medizinische Fachkongresse rund um den Globus. 302 Konferenzhäuser in 31 Ländern sind ihnen und ihrer Crew bestens bekannt.

Der Veranstalter hat kaum die Einladungen für den Kongress verschickt, da wird in Velten bereits am Management gebastelt. „Zwei Leute sind damit bereits ein halbes Jahr zuvor beschäftigt“, verweist Diesbach auf die lange Vorbereitungszeit. Die Verträge müssen durchgesehen, das Netzwerk muss aufgebaut werden, für WLAN-Anschluss ist zu sorgen. Startet der Kongress, nimmt die Arbeit eher noch zu. „Im Speakercenter sammeln wird die Präsentationen der Ärzte, schauen sie uns auf den Laptops an und überarbeiten sie bei Bedarf mit ihnen“, erzählt Diesbach, der sich als Faktotum der Firma bezeichnet. Estensis-Mitarbeiter sind auch Retter in letzter Not. Die Profis sorgen dafür, dass ein verschusseltes Video noch Minuten vor dem Ärzte-Vortrag auf die Sekunde genau darin eingebaut wird.

Ein Großteil der Technik wie Latpops und der ganze Kabelsalat lagert in Velten, anderes wird vor Ort gemietet. Passt das Equipment zumeist in einen Luftfahrt-Container oder die eigene Lkw-Flotte, kann es im Ausnahmefall auch komplizierter werden. Im November 2016 ging eine Übersee-Container per Schiff nach Denver in Colorado. „Da dauerte ein Weg einen Monat“, erinnert sich Diesbach.

Besonders stolz sind alle auf das in der Firma entwickelte E-Poster. Früher stand ein Wissenschaftler im Kongress-Foyer vor einer salopp gesagt Pappe, die über seine Forschungen berichtete. Seit Estensis 2013 das elektronische Wissenschaftsposter in einen verbindlichen Technikstandard überführte, ist damit Schluss. Mit dieser Variante ist es möglich, viel mehr Infos zu speichern und auch Videos einzuspeisen. Interessierte können sich die Infos sofort herunterladen.

Solche Innovationen und die Zuverlässigkeit haben Folgen. Und die stehen in der Firma auf einem Regal: Der Weltverband der Kongressagenturen hat ebenso wie die Deutsch-Amerikanische Handelskammer oder die HNO-Gesellschaft mit Auszeichnungen nicht gegeizt.

Dass die Firma auf Erfolgskurs ist, schiebt Diesbach nicht nur auf die Kompetenz der Firma, sondern auch aufs Klima: „Wir sind eine Gang, gehen fast familiär miteinander um. Wo andere flache Hierarchien haben, haben wir fast gar keine.“