Kreismuseum will mit sprechenden Mäusen mehr Besucher anlocken

Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Wenn das umgebaute Kreismuseum im Schloss Oranienburg im nächsten Jahr wiedereröffnet, heißt es „ReMO“ – Regionalmuseum Oberhavel.

Doch nicht nur der Name ist dann neu, auch die inhaltliche Ausrichtung soll sich verändern. Gut hundert Seiten hat das Konzept zur Neuausrichtung. Ziel ist es, moderner, begreifbarer und näher an den Bedürfnissen der Besucher zu sein. Neben Texten, Fotografien, alten und neuen Exponaten soll vor allem für Familien über Touch Screens und Probierstationen ein Museum zum Anfassen entstehen.

Regelrecht bespielt werden soll das Museum mit Konzerten und Lesungen der Kreismusikschule, auch die Volkshochschule bietet dann Kurse im „ReMO“ an. „Wir werden ein Schaufenster für andere museale Einrichtungen in der Region wie den Ziegeleipark Mildenberg oder das Hedwig Bollhagen Museum in Velten sein“, so der zuständige Dezernent Matthias Rink (CDU). Den inhaltlichen Schwerpunkt der neuen Dauerausstellung bilden die geografische Region Oberhavel und ihre Namensgeberin die Havel. „Wir möchten den Oberhavelern ihren Landkreis, also ihre Heimat, von der Geschichte bis zur Gegenwart näherbringen“, so Rink.

Unklar ist bis heute, ob der Umbau auch mit einem Anstieg der Eintrittspreise einhergeht. „Wir sind mit der Schlösserstiftung noch in Verhandlung über die Ticketpreise“, sagte Kreissprecherin Constanze Gatzke am Dienstag. Kreis und Schlösserstiftung hatten sich lange um das Bild „Allegorie auf die Gründung Oranienburgs“ gestritten, dass seit 2000 an die Stiftung ausgeliehen war und in einem Teil des Oranienburger Schlosses gezeigt wurde. Jetzt hat es sich der Kreis zurückgeholt.