Details einer unzugänglichen Natur

Rathenow (MOZ) Schicht für Schicht - wie es in der Natur auch vorkommt: Ralf Wilhelm Schmidt „baut“ die Tier- und Landschaftsmotive in seinen Zeichnungen Strich für Strich mit dem Bleistift auf. Es entstehen dabei Werke, die auf dem flüchtigen Blick wie Schwarzweiß-Fotografien wirken. Im Kulturzentrum Rathenow können so einige kleine Naturwunder entdeckt werden.

Ralf Wilhelm Schmidt ist eigentlich gelernter Forstwirt - und auch gelernter Tischler. „Schon immer bin ich gern in die Natur gegangen“, begründet Schmidt seine einstige Berufswahl zum einen und die Motive seiner Bilder. Dabei streift er nicht auf sogenannten ausgetretenen Pfaden, sondern lässt sich führen, wie er es selbst ausdrückt. Mit morgendlichen Blick aus dem Fenster wisse er bereits, ob sich ein Ausflug in die Natur als lohnend erweisen werde. Schmidt möchte Einblicke in Lebensräume geben, die nicht gleich ersichtlich sind. Der Schwerpunkt seiner Bilder liege im Darstellen der unzugänglichen Natur. Ein kleiner Käfer ist nicht immer leicht zu entdecken und Eulen beispielsweise werden immer seltener. Einen Eisvogel hat es so auf ein zwei mal eineinhalb Meter großen Bildträger gebracht. Ebenso Kauze und Eulen, Adler, Reiher, Libellen, Haubentaucher und Co. Aber auch Landschaften zeigt er dem Betrachter seiner Bilder oder einen Lebensbaum in einer besonderen Perspektive. Mit Eindrücken bepackt, die der Künstler in der Natur sammelte - in Form von Skizzen, Fotografien und Erinnerungen, geht er ins Atelier.

Großformatig geben die Bilder dem Betrachter die Möglichkeit die Bleistiftstriche zu verfolgen. In Gänze jedoch betrachtet, erscheinen Gefieder und Fell der Tiere in einer Tiefe, dass man in die flaumigen Federn direkt hinein pusten möchte. Als würde auf dem zweidimensionalen Bildträger jede Schicht des Gefieders - Feder für Feder - greifbar werden. Beeindruckend sind dabei nicht nur die Linien, Schatten und zarten Abstufungen, sondern auch das Weiß. „Je dunkler man mit Bleistift zeichnen möchte, um so mehr Schichten muss man übereinander legen. Im Kontrast zum Hellen wirkt es schwarz“, sagt Schmidt. Ganz zart beginne er sein Motiv auf das Papier zu bringen. Bis zu 20 verschiedene Bleistifte verwendet er dabei für ein Bild. Kennt jeder die Bleistift-Sorten B, HB, und H, verwendet der gebürtige Teltow-Fläminger Bleistifte der Palette von 4H bis 8B. Zudem spitzt er sie nicht einfach, sondern schnitzt sie an. So entstehen Flächen und „Spitzen“ der Minen in unterschiedlicher Stärke. „So bekommt jeder Strich seinen eigenen Charakter.“ Um feine Abstufungen aufs Papier zu bekommen fängt der Künstler mit zarten Bleistiftstrichen an, das Bild wird aufgeteilt. Dabei muss es nicht immer ein seltenes oder „besonderes“ Tier, wie ein Adler oder Kauz sein. Vielmehr werden die Motive zu Symbole für tiefe Erinnerungen an, jene, so der Künstler „die in die Kindheit“ zurückführen. Wie beispielsweise das Heupferd im taunassen Rasen, die „Begegnung“ zweier Schnecken oder der „Kuss“ eines Eichhörnchens mit einem Spiegelbild im Wasser. Für solche Gefühle ausdrückende und auslösende Werke im Format von zwei mal eineinhalb Metern sitzt Schmidt bis zu sechs Monate und zeichnet Linie für Linie, Schicht um Schicht, bis beispielsweise seiner Zeit der Eisvogel samt Hintergrund und dessen Spiegelung angefertigt war. Perfekt mag das Bild erscheinen - „aber lebendig“, nennt es der Künstler selbst.

Vor rund zehn Jahren konnte und wollte der Endvierziger nicht mehr in der Forstwirtschaft arbeiten und suchte nach neuen Wegen. Viel gelesen habe er damals. Dabei ist ihm ein Buch mit einfachen Zeichnungen von Kräutern in die Hände gefallen. Gleich am selben Tag probierte er aus, diese abzuzeichnen. Daraufhin übte er das Zeichnen, besuchte Kurse und las viel zu den Techniken. Nur eineinhalb Jahre darauf zeigte er erste Werke in seiner Heimatstadt Luckenwalde. Vor wenigen Jahren eröffnet er seine Ateliergalerie in Caputh, in der weitere Werke ausgestellt sind. Mehr Informationen hält die Internetseite www. ralfwilhelmschmidt.de bereit.

Am Montag wurden die Bilder von Ralf Wilhelm Schmidt im Kulturzentrum gehängt. Am morgigen Donnerstag, 30. August, wird seine Ausstellung um 19.00 Uhr eröffnet. Diese begleiten Schüler der Musik- und Kunstschule Havelland musikalisch. Bis zum 11. November werden seine Bilder unter dem Titel GEZEICHNET zu den Öffnungszeiten des Kulturzentrums im Foyer zu sehen sein. Im Museumshop werden Drucke, Postkartensets und Acrylwürfel von ihm zum Verkauf angeboten.