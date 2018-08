Ermittlungen zum „Frosch“-Angriff laufen auf Hochtouren

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nach dem Angriff auf den Frosch-Club am Sonntagmorgen laufen die Ermittlungen gegen zwei dringend Tatverdächtige und weitere Beteiligte auf Hochtouren. Entgegen erster Darstellungen ist einer von ihnen seit dem Wochenende in Haft, während der andere entlassen werden musste.

Wie Oberstaatsanwalt Ulrich Scherding am Mittwoch mitteilte, sitzt einer der beiden syrischen Männer, die nach dem Angriff auf den Club „Frosch“ festgenommen wurden, seitdem in der Justizvollzugsanstalt Wriezen in Untersuchungshaft. Gegen ihn lag bereits ein Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung, begangen Anfang August auf dem Platz vor Kaufland, vor. Der zweite vorläufig Festgenommene ist inzwischen wieder auf freiem Fuß. „Gegen ihn und weitere Beteiligt werden die Ermittlungen jedoch mit Hochdruck fortgesetzt“, so Ulrich Scherding. Ermittelt werde wegen schweren Landfriedensbruches und gefährlicher Körperverletzung.