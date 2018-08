Bauhaus feiert zwei Abende traditionelles Fest

dpa

Dessau-Roßlau (dpa) Das Bauhausfest in Dessau-Roßlau steht in diesem Jahr unter dem Motto „Gelb gewinkelt“. An zwei Abenden könnten Besucher ein Gesamtkunstwerk aus zeitgenössischen Interpretationen von Theaterstücken, Musik, Installationen und Performances erleben, teilten die Stiftung Bauhaus Dessau und die Technische Universität Berlin am Mittwoch mit. Die Grundfarbe Gelb stehe dabei für das Auflösen von Grenzen und stelle sich gegen feste Formen. Damit knüpfe das Bauhausfest an das Jahresthema „Standards“ an, indem es versuche, diese aufzubrechen. Zu sehen sind den Angaben zufolge unter anderem sechs szenografische Projekte von Studierenden aus Berlin.

Die Feste im Bauhaus haben seit den 1920er Jahren Tradition. Die Bauhäusler versuchten mit den Bühnenauftritten, Installationen und anderen Inszenierungen einen Austausch mit den Bewohnern in Dessau sowie Weimar - wo das Bauhaus zuvor angesiedelt war - zu schaffen. Das Bauhausfest startet am Freitagabend und endet in den frühen Sonntagmorgenstunden.

Das Bauhaus wurde 1919 vom Architekten Walter Gropius (1883-1969) in Weimar gegründet. In Dessau erlebte die Schule mit revolutionären Entwürfen, Bauten und Lehrmethoden ihre Blütezeit. 1933 wurde sie auf Druck der Nazis nach dem Umzug nach Berlin endgültig geschlossen. An den drei Ursprungsstätten wird heute das einzigartige Erbe der Architektur-, Kunst- und Designbewegung gepflegt. 2019 jährt sich die Gründung der künstlerisch-experimentellen Schule zum 100. Mal.

