Linkspartei berät am Freitag über Golze-Nachfolge

dpa

Potsdam (dpa) Die Linkspartei will am Freitagabend über die Nachbesetzung an der Spitze des Gesundheitsministeriums beraten. Es sei aber noch unklar, ob es dann zu einer Entscheidung kommt, sagte Landesschatzmeister Ronny Kretschmer am Mittwoch.

Am Vortag war Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke) nach einer wochenlangen Debatte im Pharmaskandal zurückgetreten. Die Linken können das Ressort innerhalb der rot-roten Koalition selbst neu besetzen, hatte Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) deutlich gemacht.

„Wir nehmen uns die Zeit, die wir brauchen“, sagte Kretschmer. Ziel sei es aber, bis zum nächsten Sitzung des Landtags am 19. September einen Kandidaten zu haben. In der Landtagssitzung könnte dann der Golze-Nachfolger vereidigt werden.

In der Sitzung soll auch ein neuer Wirtschaftsminister vereidigt werden, nachdem Amtsinhaber Albrecht Gerber (SPD) aus familiären Gründen seinen Rückzug angekündigt hatte. Ein Mitglied der Familie Gerbers ist schwer erkrankt. Der 51-Jährige will Unterstützung geben. Ein Nachfolger wurde zunächst noch nicht bekannt. Hier hat die SPD das Recht, die Personalie zu entscheiden.

Die Sitzung des Landesvorstandes der Linke am Freitag findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, allerdings dürfen alle Parteimitglieder teilnehmen. Die Partei hatte zuletzt mehr als 6000 Mitglieder im Land.

Es wird erwartet, dass auch über die Parteispitze und eine Spitzenkandidatur für die Landtagswahl in einem Jahr gesprochen wird. Golze ist bislang auch Co-Vorsitzende der Linkspartei und hat sich bislang nicht öffentlich geäußert, ob sie dieses Amt behalten will. Als zurückgetretene Ministerin dürfte sie aber kaum erfolgreich als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf ziehen können.

In Brandenburg wird im Herbst kommenden Jahres neu gewählt. Umfragen sahen zuletzt keine Mehrheit mehr für die regierende rot-rote Koalition. Daher wäre dann eine Koalition von drei Parteien denkbar.