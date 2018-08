Erntefest mit großem Umzug

Volkmar Ernst

Grüneberg (MOZ) Nachdem die Teschendorfer die Ernte eingebracht und dafür gedankt haben, laden am kommenden Sonnabend, 1. September, die Grüneberger zum Erntedankfest ein.

Eröffnet wird das Fest mit einer Andacht in der Kirche, in der die Gäste die geschmückte Erntekrone bewundern können. Sie wird im Anschluss an den Gottesdienst auf dem ersten Wagen, dem Kronenwagen platziert, der den Tross der bunt geschmückten Erntegespanne anführen wird. Der Umzug formiert sich vor der Kirche und wird gegen 14 Uhr starten. Freuen können sich die Anwohner über die geschmückten Wagen ebenso wie umgekehrt die Teilnehmer am Umzug, denn auch viele Einfahrten zu den Grundstücken werden mit Getreideähren und Früchten geschmückt. Bereits Tradition ist es in Grüneberg, dass die Schule einen Festwagen schmückt, auf dem dann die Erstklässler mitfahren dürfen. Für die Kinder ist das immer ein besonderes Erlebnis, wenn sie selbst Hand anlegen dürfen.

Mit einem bunten Programm für Groß und Klein geht es ab 16 Uhr auf dem Festplatz am Dorfanger an am ehemaligen Schulgebäude weiter. Für die kleinen Gäste gibt es Süßes und Spiele. Die älteren Semester können sich unter anderem auf Tanzgruppen und eine Magie-Show freuen. Kuchen und Deftiges stehen bereit, damit sich die Gäste stärken können. Zahlreiche Stände ergänzen das Angebot.

Doch Schluss mit der Feier ist dann noch lange nicht. Mit einem gemütlichen Beisammensein und Musik wird bis spät in die Nacht hinein getanzt.