Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Mit Mitarbeitern der Oranienburger Caritas-Werkstatt für Behinderte ist die Niederländisch Staatsyacht „Sehnsucht“ am Dienstagvormittag in See gestochen.

„Die Caritas hat uns gefragt, ob wir mal einen Ausflug für die Mitarbeiter organisieren können. Wir haben natürlich sofort zugesagt“, sagte Danilo Wiszowaty vom Kurbrandenburgischen Marineverein Oranienburg, der das Schiff betreibt. Der Verein wird von der Stadt gefördert.

Mit dem historischen Schiff ging es über die Havel zum Lehnitzsee und zurück.