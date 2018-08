Schüler droht mit Amoklauf

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Aus Sicherheitsgründen hat es im Gymnasium und an der Oberschule auf dem Campus im Stift Neuzelle (Oder-Spree) am Mittwoch keinen Unterricht gegeben.

Ein Schüler der Oberschule hatte am Vortag mit einem Amoklauf gedroht, teilte die Polizeidirektion Ost auf Nachfragen hin mit. Der 16-Jährige wurde daraufhin von der Kriminalpolizei angehört. Aufgrund seiner Aussagen geht die Polizei nicht von einer ernsthaften Bedrohung aus. Dies habe die Schulleitung am Dienstag allerdings erst zu so später Stunde erfahren, dass die vorherige Entscheidung, dass der Unterricht am Mittwoch aufgrund der nicht einzuschätzenden Sicherheitslage ausfällt, bestehen blieb, sagte Grit Wellkisch, die stellvertretende Campus-Leiterin.

Sie betont: „Keiner der Schüler hat sich aber zu irgendeinem Zeitpunkt in Gefahr befunden“. Am Mittwoch hätten einige besorgte Eltern in der Schule angerufen, denen sie dasselbe versicherte. Einige der insgesamt 540 Schüler seien auch in die jeweilige Schule gekommen, hätten aber keinen Unterricht gehabt. Am Donnerstag geht der Unterricht auf dem Campus der Rahn-Schulen aber weiter. „Wir werden mit einer Klassenleiterstunde beginnen und über alles noch einmal reden.“ Ob und welche Konsequenzen die Drohung des Schülers für ihn selbst hat, das werde geprüft, erklärte die stellvertretende Campus-Leiterin.