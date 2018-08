Wie Winnetou und Tom Sawyer

Josefine Jahn

Worin (MOZ) Die Kinder und Jugendlichen der Woriner Förderschule haben sich am Montag ein bisschen für das Leben in der Natur gewappnet. In der zweiten Woche des neuen Schuljahres haben die Schüler und Lehrer ein Indianerfest gefeiert. Dafür wurden sie geschminkt und haben sich selbst Kopfschmuck gebastelt, manche waren ganz in Indianerkutte verkleidet. Als Rückzugsort diente ein großes Tipi, das auf dem Schulhof aufgestellt wurde.

Wie es sich für richtige Indianer gehört, haben sich die Schüler mit ihren Lehrern ums Feuer gesetzt, genauer: um drei Feuerschalen, über die alle lange Stöcke mit Knüppelteig halten konnten, bis ihre Mahlzeit gar war. Die abenteuerliche Stimmung konnten den rund 80 Schülern aus der Region auch Windböen und wenige Regentropfen nicht verderben.

Nach dem Mittagessen ging es gemeinsam an den Woriner Haussee, wo Maik Gesche bereits Vorbereitungen getroffen hatte, um mit den Kindern ein Floß zu bauen. „Warum wollen wir denn ein Floß bauen?“, fragt der Kanu-Kenner in die Runde. „Weil wir paddeln wollen“, lauten Rufe der Schüler. „Richtig. Und außerdem könnt ihr euch dann behelfen, falls ihr mal auf einer einsamen Insel strandet“, ergänzt Gesche. Mit einer Menschenkette transportieren die Schüler mehrere Holzstangen ans Ufer, befestigen sie auf einer Ponton-Konstruktion.

Um die Zusammenarbeit gehe es bei dem Indianerfest und dem Floßbau, erklärt Birgit Magarin, die stellvertretende Schulleiterin. „Die Klassenzusammensetzungen sind jetzt andere und es sind neue Schüler dazu gekommen. Da sollen sich alle zum Einstieg kennen lernen“, sagt sie. Durch die Aktionen rund ums Basteln, gemeinsam kochen und bauen werde außerdem das Miteinander geschult und die gegenseitige Rücksichtnahme.

Dass die Gruppenarbeit gut funktioniert, zeigt das Ergebnis – das Floß übersteht den Praxistest und schippert nach abgeschlossenem Bau mit Besatzung über den Haussee.