Während der Fahrt: Livekonzert im OVG-Linienbus

Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Die Oberhavel Verkehrsgesellschaft (OVG) geht unter die Konzertveranstalter. Am Freitagabend wird ein Linienbus zwischen Oranienburg und Hennigsdorf zum Liveclub. Fünf Musiker und Bands geben dort während der Fahrt zwei Stunden lang Konzerte.

„Wir wollten mal was Neues für die jungen Leute im Kreis ausprobieren“, sagten OVG-Betriebsleiter Heiko Moormann und seine Marketingexpertin Susann Cerzovsky am Dienstag dieser Zeitung. Via Facebook suchten sie Bands, die Lust haben, im Linienbus zu spielen. Am Start werden nun die Blues-Rocker von „Stumbling Jay and the fabulous“, die Hennigsdorfer Rapper „XLNT“ und „Mundfasching“, das Veltener Country-, Rock- und Pop-Duo „Pat & Bell“ und die AkBand „Koppi und Paste“ sein.

Der Bus startet am Freitag um 18 Uhr am Oranienburger Bahnhof und hält dann auf dem Weg nach Hennigsdorf an allen Haltestellen der Linie 824. Zurück geht es am Hennigsdorfer Bahnhofer Bahnhof um 19.30 Uhr, wiederum mit Musik. „Die Fans können also zusteigen, wo sie wollen“, sagt Heiko Moormann. Vorausgesetzt der Platzt reicht. Die Bands werden dort spielen, wo sonst die Kinderwagen abgestellt werden. Den Zuhörern stehen die rund 100 Sitzplätze zur Verfügung. Eintritt wird nicht verlangt. „Wer dabei sein will, braucht aber eine gültige Fahrkarte oder bringt sein Schülerticket mit“, so Moormann.

Die Musiker nahmen das Angebot für den Gig im Bus nur zu gern an. „Wir freuen uns, dabei sein zu dürfen und sind gespannt, wie das alles klappt“, sagte „Stumbling-Jay“-Frontmann Adrian Lienig. Seine Band habe extra ein Unplugged-Programm einstudiert. Statt Schlagzeug wird sie eine Cajon (eine akustische Kiste) mitbringen. Auch die übrigen Musiker müssen laut Moormann ohne Stromversorgung auskommen. Außerdem werden die Busse langsam durch Kurven und Kreisverkehre fahren, damit alle auf den Beinen bleiben.

Genauere Infos zu den Bands und zum Fahrplan gibt es auf der Facebookseite „OVG Oberhavel Verkehrsgesellschaft mbh“.