Steffen Hunger und Rene Gess von den Wehren Rehfelde und Werder gehörten zu den Ersten am Brandort. Einsatzleiter Burkhard Miesterfeld inspiziert aus einem Polizeihubschrauber den Brandort. © Foto: Jens Sell

Martin Stralau

Rehfelde (MOZ) Zu einem Waldbrand am Roten Luch in Rehfelde (Märkisch-Oderland) sind am Mittwochmittag etwa 180 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus der Region ausgerückt.

Betroffen waren zwei Hektar Wald, eine Bungalowsiedlung am Roten Luch musste evakuiert werden - sechs Personen. Vor Ort sind 30 Fahrzeuge. Die Löscharbeiten dauern noch an. Eine Meldung über Verletzte liegt bisher nicht vor. Der Rauch zieht weithin sicht- und riechbar über die Region ab.