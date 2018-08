Silvia Passow

Falkensee Erst kürzlich feierte die Falkenseer Stadtbibliothek ihr 25-jähriges Bestehen. Das Jubiläum selbst, die Entwicklungen an dem zentralen Bildungsstandort und die Ausblicke in die Zukunft inspirierten den Bundestagsabgeordneten Uwe Feiler, die Landtagsabgeordnete Barbara Richstein, Hans-Peter Pohl (alle CDU) und Dezernentin Luise Herbst zu einem Besuch in der Stadtbibliothek. Bibliotheksleiterin Christiane Radon führte durch die Ausstellung, die sich durch das Treppenhaus des verwinkelten Gebäudes erstreckt und viel von der Geschichte, aber noch mehr von all den Aktivitäten an diesem Ort erzählt, vom Ideenreichtum, vom, wie Radon sagt: „Unermüdlichen Einsatz der Mitarbeiter, die nie auf die Uhr schauen und den Feierabend auch schon man nach hinten verschieben.“

Fester Bestandteil in der

Bildungs- und Kulturlandschaft

In den vergangenen 25 Jahren zählte die Bibliothek 794.699 Besucher. Im gleichen Zeitraum wurden hier 2.840.167 Medien ausgeliehen. Also nicht nur, aber immer noch hauptsächlich, Bücher. Auch Platten und Kassetten zählten einmal dazu, sie sind den modernen Datenträgern gewichen. 100 bis 600 Besucher finden täglich den Weg hierher, pro Öffnungsstunde kommt das Team um Radon auf über 100 Entleihungen, dazu gehört auch die Online-Bestellung von Büchern. Ein zusätzliches, modernes Angebot, dass aber auch für die Mitarbeiter zusätzliche Arbeit bedeutet.

Wer durch die Ausstellung läuft, kann sehen, in den Räumen wurde und wird ein breites kulturelles Programm angeboten. Auf 2.177 Veranstaltungen blicken Radon und ihr Team zurück, jede hat auch jetzt noch ihre Geschichte, hinter jeder steckt viel Energie und Herzblut, viel Arbeit und Aufwand. 3,85 Planstellen teilen sich fünf Mitarbeiter. Dazu kommen zwei scheinbar unermüdliche Ehrenamtliche.

„Wir haben viele Ideen und dann fehlt uns die Kraft“, sagt Radon, mit Blick auf die Personalsituation. Für Radon ist es keine Frage, die Stadtbibliothek muss mit der Entwicklung Schritt halten. Online bestellt, bleibt das gedruckte Werk noch immer der Favorit. Was Feiler nur bestätigen kann, auch er schätzt das Buch in der Hand mehr als die Kopfhörer auf den Ohren.

Ein breiteres Angebot und mehr Service bedeuten auch mehr Aufwand. „Das führt die Bibliothek personell an ihre Grenzen. Was die Personalberechnung angeht, stehen wir auf dem Stand einer 20.000-Einwohnerstadt. Meine Mitarbeiter leisten sehr viel nebenbei“, sagt Radon. Dazu Luise Herbst: „Ich gehe davon aus, dass wir den Personalbedarf prüfen werden.“

„Der Standtort ist toll, nur die Jacke wird langsam zu klein.“

Auch an Platz mangele es, erklärt Radon. Außerdem ist das Gebäude nicht einmal annähernd barrierearm. Über den Standort selbst gibt es keine Klagen, im Gegenteil. „Der Standort ist super. Der Campus-Platz liegt zentral in Falkensee, der Bahnhof ist in der Nähe“, sagt Radon. Für eine Erweiterung des Gebäudes gibt es bereits erste Ideen. Der Anbau könnte einem modernen und barrierefreien Gebäude weichen. Radon selbst ist hier eng in die Planung eingebunden, hat bereits zwei mögliche Varianten eines Neubaus erstellt. Diese sollen demnächst dem Bildungsausschuss vorgestellt werden. Die bauliche Erweiterung ist nicht nur den Medien geschuldet, die Bibliothek soll auch weiter Bildungstreffpunkt und Lernmittelpunkt bleiben. Für jede Altersgruppe und allen offen.

„Wir reden immer von Digitalisierung. Doch wer nimmt die Leute mit? Wir! Wir machen das“, sagt sie. Auch Herbst sieht den dringenden Bedarf einer baulichen Erweiterung. „Der Standort ist toll, nur die Jacke wird langsam eng“, fasst sie das in Worte.

Mehr Gelder nicht auf Kosten der anderen Kulturhäuser

Radon wirbt für die Unterstützung und sagt doch eines sehr deutlich. „Ich möchte nicht, dass wir gegen das Museum oder eines der anderen Kulturhäuser der Stadt ausgespielt werden.“ (Anm.: Gemeint sind das Haus am Anger und das Johannes-R.-Becher-Haus.) „Die Kultureinrichtungen in Falkensee sollten zusammenhalten. Deshalb treten wir auch gern zusammen auf.“ Sie wirbt dafür, dass man alle Kulturorte der Stadt „geschickt ausbaut.“ Herbst sagt: „Man muss auch einfach mal irgendwo anfangen.“

Für Uwe Feiler stellen Bibliotheken ein besonderes Kulturgut dar. Barbara Richstein pflichtet dem bei. Sie selbst leiht gern in der Falkenseer Stadtbücherei aus, schätzt nicht nur das breite Angebot, sondern auch die kompetente Beratung. Pohl hätte gern vor der baulichen Planung ein stimmiges Konzept. Die Mitte Falkensees stärken, ist ihm ein Anliegen. „Mehr Leben reinbringen.“ Dafür hätte Richstein dann auch wieder eine Idee. „Ein Literaturcafé. Wie wäre das?“ Sie richtet die Frage an Radon. Diese nickt: „Ja, könnte ich mir gut vorstellen.“ Ideen gebe es, dass sagt Radon selbst immer wieder. Die personelle und räumliche Ausstattung müsste diesen Ideen und dem Bedarf angepasst werden, so ihre Botschaft.