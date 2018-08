Sonderkommission „Pinus“ ermittelt

dpa

Treuenbrietzen (dpa) Die Lage bei Brandenburgs Waldbränden hat sich am Mittwoch weiter entspannt. Das letzte große Feuer konnte am Nachmittag in der Lieberoser Heide unter Kontrolle gebracht werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Seit Dienstagmorgen hatten rund sieben Hektar Waldboden bei Butzen (Dahme-Spreewald) in Flammen gestanden, so dass zusätzliche Einsatzkräfte nachgefordert wurden.

„Wir bekämpfen noch einzelne Glutnester“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in der Lausitz. Hubschrauber der Bundespolizei hätten aus der Luft bei den Löscharbeiten geholfen. Zwischendurch habe man den Einsatz vorübergehend unterbrechen müssen, weil eine Granate im Waldboden zu sprengen gewesen sei.

Zufrieden zeigte sich die Feuerwehr mit der Situation südwestlich von Berlin. Man habe einen Waldbrand auf acht Hektar Fläche zwischen Bad Belzig und dem Gemeindeteil Verlorenwasser bereits am Dienstagabend unter Kontrolle gebracht. Außerdem seien die Brände am Jüterboger Keilberg (Landkreis Teltow-Fläming) und an der Autobahn 13 zwischen Baruth und Groß Köris (Dahme-Spreewald) gelöscht.

Im Gebiet rund um Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark) wurden nach dem rund 400 Hektar großen Waldbrand ebenfalls noch Glutnester bekämpft. Der Einsatz sei aber inzwischen „weitgehend zurückgefahren“, berichtete ein Feuerwehr-Sprecher am Mittwoch. „Hier bei den Kollegen geht es langsam an die Substanz. Wir sind froh, wenn es vorbei ist.“

Derweil hat die Polizei eine 25-köpfige Sonderkommission mit dem Namen „Pinus“ eingerichtet - das lateinische Wort für Kiefer. „Unsere Ermittlungen laufen auf Hochtouren“, sagte ein Polizeisprecher. Die Soko untersuche, ob der Großbrand rund um Treuenbrietzen auf Brandstiftung zurückzuführen ist. Es gebe aber noch keine neuen Erkenntnisse.

Im Internet hatte die Polizei bereits am Dienstag einen Zeugenaufruf gestartet. „Haben Sie am Donnerstagnachmittag Ungewöhnliches im Raum #Frohnsdorf gesehen?“, schrieb die Behörde bei Twitter. Daraufhin gingen 26 Hinweise ein, die jetzt die Soko auswertet.