Fehrbelliner Straße bald komplett saniert

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Der letzte Teil der Fehrbelliner Straße in Neuruppin kann saniert werden. Die Stadtverordneten haben dafür am Montagabend den Weg frei gemacht – auch wenn das Projekt teurer wird als gedacht.

148 000 Euro hatte die Verwaltung ursprünglich für die Deckensanierung auf der Fehrbelliner Straße von der Trenckmannstraße bis zum Fontaneplatz vorgesehen. Doch nun ist die Ausschreibung durch. Das Ergebnis: Rund 22 000 Euro mehr werden fällig. Dass das Vorhaben aber dennoch notwendig ist, hatte das Rathaus bereits in der Vergangenheit deutlich gemacht. Bei einer Streckenkontrolle war festgestellt worden, dass es gravierende bauliche Mängel an der Straße gibt (RA berichtete). Um die Verkehrssicherheit weiter zu gewährleisten, müsse die Strecke erneuert werden, so die Verwaltung.

Die Stadtverordneten beschlossen nun, zusätzlich zu den 148 000 Euro noch weitere 25 000 Euro für das Vorhaben freizugeben. 3 000 Euro sind dabei für „eventuelle Unwägbarkeiten während der Bauausführung“ gedacht. Zusätzliche Löcher in den Haushalt reißt die Summe übrigens nicht: Sie wird durch Einsparungen bei der Erneuerung des Nymburgrings gedeckt.