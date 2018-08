Fahrkartenautomat hält Exploison stand

Jürgen Liebezeit

Schönfliess (MOZ) Erneut haben Unbekannt versucht, einen Fahrkartenautomat in Oberhavel zu sprengen. Doch dieses Mal scheiterten sie. Nach Angaben von Polizeisprecherin Dörte Röhrs ist am frühen Mittwochmorgen am S-Bahnhof Schönfließ versucht worden, einen Fahrkartenautomaten gewaltsam zu öffnen. Reste von Pyrotechnik und Hebelspuren wurden am Tatort festgestellt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Möglicherweise handelte es sich um unerfahrene Nachahmer. Der Fahrkartenautomat auf dem S-Bahnhof ist bereits 2013 und 2015 erfolgreich gesprengt worden. Der Sachschaden war jeweils enorm.