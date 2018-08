Linke bremst Vogelsänger aus

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Die brandenburgische Linke hat Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger (SPD) auf den letzten Metern zur neuen Forstreform ausgebremst und wesentliche Teile neu gefasst. Der Entwurf der Forstreform befindet sich seit Wochen in der Abstimmung der Ressorts. Die linken Ministerien hatten aber bislang die Mitzeichnung verweigert.

Das Papier sieht vor, dass die Zahl der Mitarbeiter von rund 1500 auf 1023 reduziert wird. Außerdem soll der Bereich in die Bewirtschaftung des Landeswaldes (Landesbetrieb) und die hoheitlichen Aufgaben aufgespalten werden. Letzteres würde dem Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung in Frankfurt (Oder) angegliedert. Die Gewerkschaften waren gegen die Trennung der beiden Bereiche Sturm gelaufen, weil so der schnelle Austausch von Arbeitskräften nicht mehr möglich sei.

Die Linken setzten in dieser Woche durch, dass diese Trennung nicht erfolgt. Eine rechtliche Notwendigkeit bestehe dafür nicht, hieß es. Außerdem soll die Zielzahl für die künftigen Mitarbeiter um rund 100 erhöht werden. Eingesetzt werden sollen diese zusätzlichen Kräfte für den Schutz vor Waldbränden. Außerdem würden mehr als die bisher vorgesehenen drei Waldarbeiter je Oberförsterei sich um Sauberkeit im Wald kümmern und für die Schädlingsbekämpfung zur Verfügung stehen. Der ursprünglich vom Ministerium vorgesehene Kahlschlag bei den Waldschulen war schon im Frühjahr aufgegeben worden.

Die Staatskanzlei wurde beauftragt, im Eilverfahren die entsprechenden Änderungen am Gesetzentwurf vorzunehmen, sodass das Vorhaben kommende Woche wie vorgesehen das Kabinett passieren und dem Landtag zugeleitet werden kann.