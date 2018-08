Dringend nötig oder Zeitverschwendung?

Holger Rudolph

Rheinsberg Zum dritten Mal werden sich Rheinsbergs Stadtverordnete bei einer Sitzung ausschließlich mit dem Bau des neuen Rathauses beschäftigen. Allerdings gehen die Auffassungen über Sinn und Ziel der Veranstaltung schon im Vorfeld auseinander.

Die Sondersitzung beginnt am Mittwoch, 5. September, um 18.15 Uhr in der Mehrzweckhalle der Heinrich-Rau-Oberschule, die nun Teil vom Bildungscampus ist. Der öffentliche Teil wird wohl kurz ausfallen. Umso länger dürften sich die Abgeordneten im Anschluss nichtöffentlich darüber unterhalten, ob und wann es mit dem Bürgerzentrum weitergehen soll.

Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) findet es „zwar gut, dass die seit langem überfällige Sitzung nun endlich stattfindet“. Doch er hat überhaupt kein Verständnis für die von der SPD beantragte erneute Anhörung aller Beteiligten, die schon im Frühjahr befragt worden waren: „Es kann nicht sein, dass alle nun nochmals gehört werden sollen. Außerdem will die SPD, dass noch zwei weitere Leute zu Wort kommen.“ Alles sehe danach aus, dass es auch noch eine vierte Sondersitzung geben wird. In der Konsequenz könne vorerst nicht weitergebaut werden. Dies hält Schwochow für kontraproduktiv. Fördermittel würden womöglich verfallen, was in jeder Hinsicht schädlich für die Stadt wäre.

Ganz anders sieht SPD-Fraktionschef Sven Alisch, der auch Ortsvorsteher der Kernstadt ist, die Sache. Er verstehe Schwochow nicht, weil dieser den Abgeordneten einige Unterlagen zum Rathausbau noch immer vorenthalte. Auch die zur Aufklärung der bisherigen Pannen nach Alischs Ansicht nötige Anhörung der zuständigen Mitarbeiter im Rathaus habe es bisher nicht gegeben, weil Schwochow den entsprechenden Beschluss bislang nicht umzusetzen bereit war.

Alisch verlangt, endlich Klarheit zu schaffen, „ob ein Baustopp weiterhin gerechtfertigt ist“. Dazu müssten alle Beteiligten aktuell erneut gehört werden. Auch der Rechtsanwalt und der Bausachverständige, den SPD und CDU einsetzen wollen, müssten unbedingt zu Wort kommen. Sie sind die beiden zusätzlichen Leute, von denen Schwochow gesprochen hatte. Der Sozialdemokrat wundert sich sehr über den von ihm ausgemachten Sinneswandel bei Schwochow. Als dieser erst kurz im Amt war, habe er selbst die lückenlose Aufklärung gefordert, zu welcher es dann nie gekommen sei. Alisch: „Stattdessen hat er eine Sonderkommission gebildet, über deren Arbeitsergebnisse wir Abgeordnete nie vollständig informiert wurden.“