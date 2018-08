Alle nach Potsdam?

Potsdam (MOZ) Die Autoren des Berichts zum Pharmaskandal haben gute Arbeit geleistet. Dankbar darf man ihnen auch für die enthaltenen Anregungen für Strukturveränderungen sein. In welchen Punkten das Land dem Rat am Ende tatsächlich folgen sollte, steht auf einem anderen Blatt.

So ist richtig, dass die Gewinnung von hoch qualifizierten Fachkräften für abgelegene Verwaltungsstandorte wie Wünsdorf noch einmal schwieriger ist als wegen des bundesweiten Mangels ohnehin schon. Ein Umzug der Medikamentenkontrolleure nach Potsdam scheint da die Lösung zu sein. Auch um dem Ministerium näher zu sein.

Aber verträgt sich das mit den Zielen der Landesplanung? Mit dem Appell der Enquetekommission an die Verwaltung, auch jenseits der Landeshauptstadt präsent zu sein? Was kosten geeignete Immobilien im teuren Potsdam? Hilft es der schon jetzt überlasteten Stadt, wenn noch mehr Landesdiener kommen? All das gilt es abzuwägen, bevor über den Umzug von Ämtern entschieden wird.