Bei der Rente sind Versprechen trügerisch

Berlin (MOZ) Wozu der lange Streit? Diese Frage drängt sich auf angesichts des Kompromisses zwischen Union und SPD über das Rentenpaket und den Arbeitslosenbeitrag. Das meiste stand schon im Koalitionsvertrag, der Rest hätte mit mehr gutem Willen schnell gelöst werden können. Da streiten sich die Partner wie die Kesselflicker und wundern sich hinterher über Politikverdrossenheit. Ob sie sich damit wirklich profilieren, muss bezweifelt werden.

Ein Thema stand bei den Verhandlungen gar nicht auf der Tagesordnung, auch wenn Vizekanzler Olaf Scholz erfolgreich den Eindruck erweckt hat: die Rentengarantie bis 2040. Gerade erst hat die Rentenkommission die Arbeit aufgenommen, die Vorschläge für die langfristige Entwicklung erarbeiten soll. In der sitzen auch Sozialdemokraten.

Zweifellos hat Scholz einen Punkt angesprochen, der den Bürgern unter den Nägeln brennt, und gerade für die SPD ist das ein Kernanliegen. Viele haben Angst, dass ihre Rente im Alter nicht zum Leben reicht. Ein Stück weit ist das erstaunlich angesichts der guten wirtschaftlichen Lage und der weiter zunehmenden Beschäftigung. Aber die Bürger spüren, dass auf die Rentenkassen langfristig große Belastungen zukommen.

Der SPD-Vize hat eine interessante Devise ausgegeben: sichere Rente gegen rechts. Oder gegen einen deutschen Trump, der viel verspricht, was die Menschen gerne hören, ohne dass die Finanzierung gesichert wäre. Ob das aufgeht, muss bezweifelt werden. Die Gefahr ist groß, dass er nur neue Enttäuschung produziert, weil unterm Strich zu wenig herauskommt.

So hat sich Scholz zwar mit dem Rentenniveau einen Ansatzpunkt ausgesucht, der knackig klingt. Nur sagt es leider ziemlich wenig darüber aus, wie viel Rente der Einzelne tatsächlich im Alter erwarten kann. Viel wichtiger dafür sind die Zahl der Berufsjahre und die Höhe des Verdienstes. Wer nur 20 Jahre lang Rentenbeiträge zahlt und in dieser Zeit über den Mindestlohn nicht hinaus kommt, dem hilft ein hohes Rentenniveau denkbar wenig. Entscheidend ist, dass sich die Wirtschaft und die Gehälter auch in den nächsten Jahrzehnten gut entwickeln. Eine steigende Belastung mit Sozialbeiträgen kann da ebenso kontraproduktiv sein wie deutliche Steuererhöhungen.