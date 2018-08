Irgendwie in Afrika

Berlin (MOZ) Die Kanzlerin besucht den Senegal, Ghana und Nigeria. Gleichzeitig tourt Entwicklungsminister Müller durch andere afrikanische Staaten. Keine Frage: Afrika erfährt immer mehr deutsche Aufmerksamkeit. Um Fluchtursachen zu bekämpfen, um Entwicklung zu fördern und um Investitionsmöglichkeiten für deutsche Unternehmen zu sondieren. Das alles ist gut und richtig. Besser: Es wäre gut und richtig, wenn es eine durchdachte Strategie gäbe. Die aber ist nicht zu erkennen.

Bei der Zusammenarbeit mit afrikanischen Staaten ist in einem Fall gute Regierungsführung Voraussetzung, im anderen Fall sind das Verstopfen von Fluchtrouten und die Flüchtlingsrückkehr wichtiger als das Gebaren der jeweiligen Diktatoren. Ruanda gilt als ökonomisches Vorzeigeland. Menschenrechtsverletzungen dort werden hingenommen. Dem Kongo wünschen alle Frieden und Entwicklung. Doch wenn das Land wieder einmal auf einen Abgrund zusteuert, sieht man in der EU nur Achselzucken. Dort macht ohnehin jeder seine eigene Afrikapolitik. Den Kriegen in Afrika, dem Hunger, dem Zerfall von Staaten und Staatlichkeit hat Europa wenig entgegenzusetzen. Da hilft auch zunehmender politischer Reiseverkehr nicht weiter.