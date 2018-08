Recke schließt Niederlassung

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Der Fleischgroßmarkt Recke schließt zum Ende Oktober seine Niederlassung in Eberswalde. Die Kunden werden an die Zentrale des Unternehmens in Berlin verwiesen. Gastwirte, Imbissbetreiber und Fleischer aus der Region befürchten steigende Kosten.

„Für uns ist das eine Hiobsbotschaft“, sagt Dirk Panzlaff, Inhaber des Cafés am Weidendamm in Eberswalde und Vorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA für Barnim und den Altkreis Bad Freienwalde mit um die 40 Mitgliedsbetrieben. Für alle Kunden der Recke Fleischwaren-Spezialitäten Vertriebs GmbH und Co. KG mit Hauptsitz in der Beusselstraße 44 in Berlin würden sich die Konditionen erheblich verschlechtern, ist sich Dirk Panzlaff sicher. Denn die Zentrale des Großmarktes liege mitten in der Hauptstadt, die Fahrt dorthin verschlinge vor allem im Berufsverkehr viel zu viel Zeit und Sprit. Und mit näher gelegenen Alternativen sei die Region kaum gesegnet. Schließlich befänden sich die nächsten Fachgroßmärkte mit Metro in Prenzlau und Selgros in Ahrensfelde.

„Uns wurden die in Eberswalde genutzten Räumlichkeiten an der Breiten Straße 144 zum Ende Oktober 2018 gekündigt“, sagt Thomas Lauer-Ramin, Prokurist bei Recke. Das Objekt solle einer geänderten Nutzung zugeführt werden, habe der Eigentümer des Gewerbegrundstückes mitgeteilt, von dem die Niederlassung nur einen kleinen Bereich in Beschlag genommen habe. Dem Unternehmen sei daher keine andere Möglichkeit geblieben, als die Entscheidung zu treffen, bereits ab dem 29. Oktober alle Bestellungen und Lieferungen zentral von Berlin aus zu steuern und abzuwickeln. Die Mitarbeiter der Niederlassung, laut Thomas Lauer-Ramin sieben oder acht, würden an die Beusselstraße wechseln und den Kunden aus Eberswalde und Umgebung weiter als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Der Recke-Prokurist findet, dass der veränderte Arbeitsort für die umziehenden Beschäftigten der Eberswalder Niederlassung schon wegen der hervorragenden Bahnverbindung nach Berlin „absolut zumutbar“ sei und den Kunden sogar Vorteile bringe. „Die zentralisierte Beratung und Betreuung ermöglicht kürzere Kommunikationswege, die leistungsstärkere Logistik sorgt für eine höhere Flexibilität“, sagt Thomas Lauer-Ramin. Jede montags bis freitags aufgegebene Bestellung werde innerhalb von 24 Stunden durch das Personal in der Berliner Zentrale bearbeitet.

„Wir lassen uns nicht das Blaue vom Himmel versprechen“, findet hingegen Dirk Panzlaff. Der DEHOGA-Funktionär betont, dass seiner Einschätzung nach die meisten Kunden die Eberswalder Niederlassung als Abholmarkt genutzt hätten. „Wir konnten spontan Fleisch und Zubehör für das tägliche Geschäft kaufen und auch umgehend auf größere Reservierungen reagieren“, berichtet der Wirt von seinen Erfahrungen. Auf die Schnelle nach Berlin zu fahren, um bei Bedarf Waren nachzuordern, sei nicht möglich.

Für die Kunden aus der Region sei das bevorstehende Aus für die Eberswalder Niederlassung der zweite große Einschnitt, nach dem Ende 2011 der C + C Schaper-Großmarkt in Finowfurt dicht gemacht worden sei.

Für Sebastian Riesner, der bei der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) als Geschäftsführer für die Region Berlin/Brandenburg Verantwortung trägt, ist die Schließungsabsicht von Recke neu. „Unabhängig von den konkreten Gründen, die das Unternehmen zu diesem Schritt bewogen haben, lässt sich aber feststellen, dass der Fleischmarkt hart umkämpft ist“, betont der Gewerkschafter. Viele Firmen stünden enorm unter Druck.

Wo sich noch die Niederlassung befindet, war von 1887 bis 1976, dem Eröffnungsjahr des Schlacht- und Verarbeitungskombinates in Britz, ein Schlachthof betrieben worden. Das gesamte Ensemble steht unter Denkmalschutz.

Der öffentliche Imbiss ist bereits seit Juli geschlossen.